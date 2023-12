Ligue Europa : direction les barrages pour les clubs français, l'OM et Rennes battus et détrônés

L'OM et le Stade Rennais ont perdu la tête de leur groupe en perdant hier soir, et devront passer par les barrages, comme Toulouse qui a gagné son ticket en Autriche.

Trois qualifications qui laissent un goût amer. Tandis que Toulouse a décroché une belle deuxième place derrière Liverpoo, l'OM et Rennes pouvaient espérer mieux et ont laissé échapper la tête de leur groupe en perdant hier. Les trois clubs français joueront les barrages de Ligue Europa, comme le RC Lens reversé de Ligue des Champions après avoir fini troisième de son groupe.

L'OM craque et ira en barrage

L'Olympique de Marseille s'est incliné logiquement, au bout du suspense sur la pelouse de Brighton (1-0). Solidaires dans la difficulté, les Phocéens ont longtemps retardé l'échéance : ils devaient obtenir un match nul pour conserver la première place du groupe et se qualifier directement en huitièmes de finale, sans passer par un barrage piégeux contre une équipe de Ligue des Champions. Mais les hommes de De Zerbi étaient trop forts, dominateurs pendant toute la rencontre et étouffants par leur pressing.

L'entrejeu anglais se régalait, à l'image de Billy Gilmour et Pascal Gross, pendant que les joueurs marseillais ne parvenaient pas à conserver le ballon ou à gêner les possessions adverses. Condamnés à défendre le match nul jusqu'au terme de la rencontre, ils ont fini par craquer sur une dernière combinaison conclue par Joao Pedro (88e). Si Clauss (15e) et Harit (59e) ont touché le poteau, cette défaite semblait inévitable tant les hommes de Gennaro Gattuso ont subi la loi des pensionnaires de Premier League. C'est donc une série de quatre victoires consécutives qui s'achève, et un tour de barrage délicat qui s'annonce pour les Olympiens.

Rennes tombe au Roazhon Park

Même désillusion pour le Stade Rennais : alors qu'un nul leur suffisait, les Bretons ont cédé la tête du groupe F à Villarreal en chutant contre les Espagnols à domicile (2-3). Coupables de n'avoir pas su contrôler le match, ils ont fait subir à leur défense fragile des assauts qu'elle n'a pas pu canaliser. Pourtant, les Rennais avaient du répondant : Assignon (37e) a égalisé juste après l'ouverture du score de Gerard Moreno (36e), et Ludovic Blas (79e) a égalisé une seconde fois après le but d'Akhomach (63e). Mais dans la foulée, à nouveau, l'arrière-garde rennaise a été percée trop facilement sur une combinaison dans l'axe conclue par le métronome Dani Parejo (80e).

Et alors qu'ils poussaient pour revenir une troisième fois au score, les hommes de Julien Stéphan ont cru y parvenir au bout du temps additionnel sur une reprise de Lorenz Assignon qui a fait trembler les filets (90e+11). Mais le but libérateur a été annulé car Enzo Le Fée, qui avait frappé le coup-franc, a repris le ballon immédiatement après que celui-ci ait touché la barre et sans que personne d'autre ne l'ait touché entre temps, ce qui est interdit. Rennes disputera donc les barrages, comme l'OM...

Mission accomplie pour Toulouse

Pour Toulouse, ces barrages étaient l'objectif et la meilleure place atteignable derrière Liverpool, déjà assuré de finir en tête du groupe et qui a perdu en Belgique contre l'Union Saint-Gilloise (2-1). Comme les deux autres clubs français, Toulouse pouvait se contenter d'un match nul, mais les Violets ont fait mieux en décrochant la victoire en Autriche contre le LASK de Linz (1-2).

Grâce à l'ouverture du score de Dallinga (54e) et au but victorieux de Suazo (83e), et malgré l'égalisation temporaire de Ljubicic (61e), les Toulousains poursuivent leur route en Ligue Europa. Dans une rencontre équilibrée, ils auront été plus efficaces et s'offrent un beau barrage contre une équipe de Ligue des Champions, qu'ils tenteront de renverser pour s'ouvrir le chemin des huitièmes de finale. L'AC Milan ressemble à l'épouvantail de ces barrages. Le RC Lens ne pourra pas affronter Toulouse, Rennes ou Marseille dans ces barrages.

Les adversaires potentiels du RC Lens en barrage de Ligue Europa sont :

Fribourg (2e du groupe A de Ligue Europa)

Sparta Prague (2e du groupe C de Ligue Europa)

Sporting Lisbonne (2e du groupe D de Ligue Europa)

AS Rome (2e du groupe G de Ligue Europa)

Karabagh (2e du groupe H de Ligue Europa)

Les adversaires potentiels de l'OM, de Rennes et de Toulouse en barrage de Ligue Europa sont :

Galatasaray (3e du groupe A de Ligue des champions)

Braga (3e du groupe C de Ligue des champions)

Benfica (3e du groupe D de Ligue des champions)

Feyenoord Rotterdam (3e du groupe E de Ligue des champions)

AC Milan (3e du groupe F de Ligue des champions)

Young Boys Berne (3e du groupe G de Ligue des champions)

Chakhtior Donetsk (3e groupe H de Ligue des champions)

Les équipes qualifiées en huitièmes de finale de Ligue Europa sont :

West Ham (1er du groupe A de Ligue Europa)

Brighton (1er du groupe B de Ligue Europa)

Rangers (1er du groupe C de Ligue Europa)

Atalanta (1er du groupe D de Ligue Europa)

Liverpool (1er du groupe E de Ligue Europa)

Villarreal (1er du groupe F de Ligue Europa)

Slavia Prague (1er du groupe G de Ligue Europa)

Leverkusen (1er du groupe H de Ligue Europa)

Les équipes qualifiées en barrage de Ligue Europa sont :