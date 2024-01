Revel - PSG : le Petit Poucet à l'assaut de l'ogre parisien ! Heure, compos... Les infos du 32e de finale de Coupe de France

Pour son entrée en Coupe de France, le Paris Saint-Germain se déplace à Castres ce dimanche pour affronter l'un des petits poucets de la compétition. Diffusion TV, compositions probables... Découvrez toutes les informations sur ce match des 32e de finale.

Après le Trophée des Champions mercredi dernier, place à la Coupe de France ce week-end pour le Paris Saint-Germain. Ce dimanche soir, le club de la capitale effectue son entrée en lice dans cette compétition où ils s'étaient inclinés face à l'Olympique de Marseille en huitièmes de finale l'an dernier. Pour ses débuts, les Parisiens affrontent l'un des "Petits Poucets", l'US Revel, club de Régionale 1. Si le match a été délocalisé au Stade Pierre Fabre de Castres, Luis Enrique ne compte prendre ses adversaires à la légère. Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani ou Vitinha figurent notamment dans le groupe où le revenant Keylor Navas devrait occuper les cages en l'absence de Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas. En conférence de presse, le technicien espagnol est revenu sur le format particulier de la Coupe de France, un trophée qu'il souhaite remporter avec le PSG : "Nous allons entrer dans une compétition très attractive et que nous tenons vraiment à gagner. Elle est très différente et assez courte puisque dans six matchs on peut être en finale." L'entraîneur en a profité pour mettre en garde ses joueurs : "On joue contre une équipe qui n'est pas professionnelle. C'est fantastique pour eux de jouer contre nous. Mais il va falloir être très sérieux, comme on a l'habitude de l'être, pour pouvoir accéder au prochain tour."

Du côté de l'Union Sportive Révéloise, le rêve est permis face à l'ogre parisien. Devant plus de 10 000 spectateurs, le club de Régionale 1 entend bien créer un miracle et écrire son histoire comme l'a confirmé son entraîneur Nicolas Giné : "Il doit y avoir une chance sur 500 ou même sur 1 000. Mais à la limite, peu importe sur combien… Il y a une chance ! Donc, si elle devait se présenter, à nous de savoir la saisir. Ce qui est sûr, c'est qu'on va commencer le match à 0-0 et à 11 contre 11. Alors, pourquoi ne pas rêver à un miracle. Mais si cela devait arriver, je crois que cela serait quand même l'un des plus gros exploits de l'histoire de la Coupe de France !" D'origine catalane et espagnole, l'entraîneur n'a pas caché son admiration pour son homologue parisien : "Vous savez, mes joueurs, ils parlent tous de Mbappé ou Dembélé. Moi, il me tarde de pouvoir serrer la main à Luis Enrique et j'espère pouvoir avoir un échange avec lui, peut-être avant le match, pour connaître un peu sa vision des choses. C'est une vraie attente de ma part."

À quelle heure débute Revel - PSG ?

Le coup d'envoi du 32e de finale de Coupe de France opposant l'US Revel au Paris Saint-Germain est prévu dimanche 7 janvier à 20h45 au Stade Pierre Fabre de Castres (France). Florent Batta sera chargé d'arbitre cette affiche.

Sur quelle chaîne regarder Revel - PSG ?

Détenteur des droits TV de la Coupe de France, BeIn Sports 1 diffusera la confrontation entre Revel et le PSG.

Si vous souhaitez regarder la rencontre de Coupe de France entre les joueurs de Revel et les Parisiens sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports.

Quelles sont les compositions probables de l'US Revel et du Paris Saint-Germain ?

Revel : Garcia (G) - Briol, Ndoh, Nguessan, Ouhafsa - Calmettes, Vieu, Palacios - Zahil, Boyer, Ritter.

PSG : Navas (G) - Soler, Danilo, Beraldo, Mukiele - Ugarte, Vitinha ou Ndour - Asensio, G.Ramos, Mbappé, Kolo Muani.

Quels sont les pronostics de Revel - PSG ?