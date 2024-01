Pierre-Antoine Palacios et Thomas Calmettes cèdent leurs places à Remy Gregorio et Mathias Piovesan.

Après un dégagement N'Guessan, le ballon revient dans le camp de l'US Revel et Cher Ndour devance Pierre-Antoine Palacios. Touché au tibia droit, le milieu revélois se tord de douleurs.

Trouvé par Ndour, Mbappé se défait de son vis-à-vis sur un pas avant de déclencher une frappe aux abords de la surface revéloise mais Cyril Garcia s'empare du cuir en deux temps. Quelques secondes plus tard, le portier devance Kylian Mbappé sur un appel en profondeur.

Ça va trop vite pour l'US Revel ! Après une belle série de une-deux entre Gonçalo Ramos et Kylian Mbappé, le capitaine laisse passer le ballon pour Marco Asensio qui se présente face à Cyril Garcia. L'Espagnol ressert Mbappé qui pousse le ballon dans le but vide.

C'est reparti à Castres où les Revélois donnent le coup d'envoi du second acte.

Après le quatrième but parisien, les joueurs retournent aux vestiaires pour la mi-temps.

Souvent trouvé depuis le coup d'envoi dans le dos de la défense revéloise, Nordi Mukiele reçoit une belle passe de Marco Asensio. Dans son couloir droit, le latéral centre fort à ras-de-terre pour Gonçalo Ramos au second poteau mais Maxence N'Guessan marque un but contre-son-camp en voulant tacler. 2-0 pour le PSG.

Après une perte de balle de Carlos Soler, le ballon arrive jusqu'à Maxime Zahil qui tente sa chance à trente mètres des cages parisiennes. Keylor Navas assure et pousse le ballon en corner. Un corner qui ne donne rien.

Les Parisiens ont trouvé la faille et exploitent les espaces laissés par les joueurs de Revel. Après une belle passe pour Kylian Mbappé où le buteur a dribblé Cyril Garcia avant de perdre le ballon, Nordi Mukiele est trouvé dans le dos d'Ouhafsa. Le latéral centre mais tout le monde passe au-travers.

Trouvé sur l'aile droite, Marco Asensio temporise avant de frapper fort devant le but mais Gonçalo Ramos ne peut pas reprendre le ballon, trop court.

21:12 - Nouvelle parade de Garcia (28')

Quel match de Cyril Garcia ! Après une belle combinaison avec Gonçalo Ramos et Marco Asensio, Nordi Mukiele frappe sur la droite de la surface de réparation des Haut-Garonnais. Le portier revélois repousse le ballon du pied avant que le ballon ne file devant la ligne du but mais le cuir termine finalement en six mètres.