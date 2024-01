Quand Brigitte Macron veut que Didier Deschamps sélectionne un joueur japonais

Scène cocasse entre Brigitte Macron et Didier Deschamps au CHU de Reims.

On le sait, Emmanuel Macron est un fan inconditionné de sport et notamment de foot puisqu'il est supporter de l'Olympique de Marseille. Ce dernier ne s'en cache pas comme on l'avait vu lors de sa campagne présidentielle ou lorsqu'il a demandé à Kylian Mbappé de signer à l'OM.

Sa femme, Brigitte Macron, qui doit tout de même suivre les résultats et les performances des équipes nationales françaises, ne semble pas forcément être à l'aise avec le foot. Lors d'une visite au CHU de Reims ce mardi 23 janvier dans le cadre d'une opération pour les pièces jaunes, la Première Dame a eu un échange étonnant avec Didier Deschamps, lui demandant de sélectionner un joueur du club de Reims qui n'est même pas de nationalité française.

"Je n'ai pas de joueurs à Reims, mais je regarde l'équipe comme tous les autres clubs français et étrangers. C'est très bien ce qu'il se passe ici", a répondu Didier Deschamps, avant d'être coupé par Brigitte Macron :"Il y a un Japonais qui joue très bien à Reims! Comment s'appelle-t-il déjà?" Les journaliste présents lui soufflent le nom de Junya Ito et la première dame rebondit. Oui, Ito c'est ça. Il est très bon, continue Brigitte Macron avant se tourner vers le sélectionneur de l'équipe de France. Il faut le sélectionner dans l'équipe Didier! Pourquoi vous ne le prenez pas?" "Bah parce qu'il est Japonais" répond en rigolant Didier Deschamps.