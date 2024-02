Strasbourg - PSG : heure, chaîne TV... Les infos du match

Accroché par Brest à domicile, le Paris Saint-Germain se rend à Strasbourg avec l'ambition de renouer avec le succès en Ligue 1. Suivez la rencontre, en direct dès 21h, sur linternaute.com.

Tendance durable ou simple coup de moins bien passager ? Cinq jours à peine après avoir été accroché au Parc des Princes (2-2) par la surprise de la saison Brest, solidement arrimé au podium, le Paris Saint-Germain retrouve le chemin des terrains escorté d'un léger doute.

S'il s'est baladé en Coupe de France, le champion de France a affiché un visage moins séduisant en Ligue 1 où il apparaît moins tranchant à l'image de Kylian Mbappé. Une impression confirmée à demi-mot par Luis Enrique, qui concède des difficultés dans l'animation offensive. "C'est la phase la plus difficile dans le football, face à des adversaires repliés dans leur partie de terrain. Il y a peu d'espace, de temps, c'est une situation difficile", explique le technicien espagnol qui souhaite également voir les attitudes évoluer. "Il faut qu'on améliore nos performances, notre rendement. Je veux voir une équipe compétitive", appelle-t-il.

En effet, le dernier match contre les Bretons a donné lieu à une scène peu commune puisque les Parisiens ont laissé filer une avance de deux buts, donnant le sentiment de s'endormir. Un manque de caractère et d'envie qui ont dû irriter l'ancien sélectionneur espagnol qui attend donc une réaction à Strasbourg. Celle-ci devra se matérialiser sans Ousmane Dembélé, laissé au repos après avoir ressenti une gêne à la cuisse. Une précaution alors que se profile les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

"Intéressant de se jauger"

De son côté, le club alsacien n'affiche pas autant d'incertitudes. Après un début de saison compliqué, il a trouvé son rythme restant sur une série de 6 matchs sans défaite et accueille le champion avec la sérénité d'une dixième place confortable, à bonne distance du bas de tableau. Un contexte propice pour "profiter" de l'occasion et jouer libéré. "Jouer contre le Paris Saint-Germain, oui c'est excitant par rapport à la dimension de ce club, à la qualité de l'effectif. Il ne faudra pas faire d'erreurs et leur poser le plus de problèmes possibles (…) C'est toujours intéressant de se jauger", admet Patrick Vieira. D'autant plus intéressant que le champion du monde 1998 a eu la mauvaise surprise d'apprendre le départ au dernier jour du mercato de Matz Sels, transféré à Nottingham Forest. Dernier rempart sûr de son équipe, il était aussi son capitaine. Un choix de la direction sportive qui interroge par sa pertinence et son timing.

Le défi s'annonce donc de taille pour le jeune effectif strasbourgeois avec cette idée de mettre fin à six ans de disette face aux Parisiens. En décembre 2017, les Alsaciens avaient été redoutables de réalisme marquant sur leurs deux frappes cadrées par Da Costa et Bahoken (2-1). Il en faudra autant à la troupe de Vieira pour espérer faire douter son prestigieux adversaire et qui sait le battre.

Le match d'ouverture de la 20ème journée de Ligue 1 opposant le RC Strasbourg et le Paris Saint-Germain aura lieu à partir de 20h45, du côté du stade de la Meinau, à Strasbourg.

La rencontre d'ouverture de la 20ème journée de Ligue 1 entre le RC Strasbourg et le Paris Saint-Germain sera retransmis en direct et en exclusivité sur Prime 1.

La rencontre entre le RC Strasbourg de Patrick Vieira et le Paris Saint-Germain de Luis Enrique sera accessible en streaming sur la plateforme Prime Vidéo.

Betclic : Strasbourg : 6,35 / Nul : 4,82 / Paris Saint-Germain : 1,46

Parions Sport : Strasbourg : 6,50 / Nul : 4,85 / Paris Saint-Germain : 1,47

Winamax : Strasbourg : 6,50 / Nul : 4,80 / Paris Saint-Germain : 1,47

RC Strasbourg : Bellaarouch – Senaya, Perrin, Sylla, Guilbert (cap.) – Sissoko, Mwanga, Diarra – Bakwa, Angelo, Sahi Dion.

Paris Saint-Germain : Donnarumma – Soler, Danilo, Marquinhos (cap.), Hernandez – Ugarte, Vitinha, Zaïre-Emery – Kolo Muani, Mbappé, Asensio.