PSG - Nice : les Aiglons défient les Parisiens en Coupe de France... Les infos du quart de finale

Qui du Paris Saint-Germain ou de l'OGC Nice rejoindra Rennes en demi-finales de la Coupe de France ? Les deux équipes s'affrontent ce soir au Parc des Princes. Découvrez toutes les informations sur ce choc de la compétition nationale.

Trois jours après son match nul à domicile contre Reims (2-2), le Paris Saint-Germain reçoit l'OGC Nice en Coupe de France ce soir pour une place en demi-finale. Le vainqueur recevra le Stade Rennais qualifié pour le dernier carré après sa victoire le 29 février contre le Puy-en-Velay. Pour ce choc face à l'OGC Nice, Luis Enrique devrait titulariser Kylian Mbappé, remplaçant dimanche. Après avoir disposé du Stade Brestois au tour précédent, le Paris Saint-Germain compte bien soulever une quinzième Coupe de France. En conférence de presse, le technicien espagnol est revenu sur la seule défaite du PSG en championnat cette saison. C'était face aux Aiglons : "Il n'y a pas d'esprits revanchards. Notre match contre Nice a été notre seule défaite en championnat cette saison, et il y a encore quelques semaines c'était un concurrent direct en tête de la Ligue 1. C'est une équipe qui est très bonne avec et sans le ballon. C'est celle qui a encaissé le moins de buts avec Brest et c'est aussi la formation qui subit le moins d'occasions. J'aime beaucoup cette équipe, ce sera un match très difficile. Mais demain (aujourd'hui, NDLR), il n'y aura pas un sentiment de revanche. C'est un match qu'on attend avec impatience et que l'on considère comme une finale".

Côté niçois, les Aiglons croient en l'exploit malgré une période compliquée en championnat ponctuée par une série de six matchs sans victoire. L'entraîneur italien de l'OGC Nice, Francesco Farioli croit à la qualification en demi-finales. Il s'est basé sur la prestation de ses joueurs lors de la victoire au Parc des Princes en Ligue 1 pour établir son plan de jeu : "On utilise beaucoup d'images de matchs joués pour s'améliorer et on utilise souvent des images du match contre le PSG. On a dû revoir 3 ou 4 fois des extraits, c'est un match qui est resté dans les têtes, mais c'est du passé. Cette fois-ci, on va trouver une équipe différente qui aura à cœur de prendre sa revanche. Récemment, ils ont préservé pas mal de titulaires pour préparer ce match contre nous, donc on fera tout pour aller en demi-finales et continuer dans cette compétition à laquelle on tient tous vraiment." Avant d'ajouter : "Nos atouts sont notre jeu, nos idées et la qualité de nos joueurs. On va affronter un adversaire qui aura à cœur de venger cette défaite du match aller, qui est d'ailleurs leur seule défaite à domicile. On voudra faire un match d'une grande attention. Ils vont apporter des modifications et ajustements, ils seront motivés. De notre côté, nos motivations sont claires et partagées par tous. On sait la difficulté de ce match, mais on part à 0-0, c'est un match de 90 minutes, on devra jouer toutes nos chances".

À quelle heure débute PSG - Nice ?

Le coup d'envoi du quart de finale de la Coupe de France opposant le Paris Saint-Germain à l'OGC Nice est prévu mercredi 13 mars à 21h10 au Parc des Princes à Paris (France). François Letexier sera l'arbitre de la rencontre.

Sur quelle chaîne regarder PSG - Nice ?

Détenteur des droits TV de la Coupe de France, BeIn Sports 1 diffusera le dernier quart de finale de la compétition entre les Parisiens et les Aiglons. France 3 diffusera également la rencontre en clair.

Si vous souhaitez regarder l'affiche de Coupe de France entre le PSG et les Niçois sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur BeIn Sports, ou vous créer un compte sur france.tv.

Quelles sont les compositions probables de PSG - Nice ?

PSG : Donnarumma (G) - Hakimi, L.Hernandez, L.Beraldo, N.Mendes - Vitinha, Zaïre-Emery, F.Ruiz - Dembélé, K.Mbappé, Barcola.

Nice : Bulka (G) - Rosario, Todibo, Dante - Lotomba, Boudaoui, K.Thuram, Bard - Laborde, Moffi, Boga.

