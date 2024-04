Milan AC - Inter : la fête gâchée par trois exclusions, deuxième étoile pour l'Inter Milan !

FIN DU LIVE ! Ce soir, Stefano Pioli est devenu le premier entraineur à perdre six "Derby della Madonnina" consécutifs. Il est également l'entraîneur qui a perdu le plus de matchs face à l'Inter Milan, toutes compétitions confondues.

23:25 - Une fête gâchée par une fin de match électrique, le résumé

Scénario idéal pour l'Inter Milan. À San Siro, Simone Inzaghi et ses joueurs avaient l'occasion de remporter un vingtième titre de champion d'Italie en cas de victoire rival contre le Milan AC. La rencontre a débuté par des échauffourées entre Yacine Adli et Henrikh Mkhitaryan. Avant la vingtième minute de jeu, Pavard prolonge un corner de la tête pour Acerbi qui reprend et ouvre le score dans ce "Derby della Madonnina" (1-0, 18e). La première mi-temps se poursuit avant que les cartons ne commencent à pleuvoir après de nombreux tacles à retardement.

En deuxième période, Marcus Thuram se met en évidence. Quatre minutes après le coup d'envoi de la seconde période, l'attaquant français résiste au pressing milanais avant de frapper au premier poteau et tromper Mike Maignan (2-0, 49e). Le buteur intériste permet à son équipe de faire le break et de les emmener vers le titre. Dans les dernières minutes, Fikayo Tomori se place en renard des surfaces pour pousser le ballon au fond des filets (2-1, 80e). Alors que les débats se sont envenimés dans la fin de rencontre, Andrea Colombo a exclu Théo Hernandez et Denzel Dumfries après une bagarre entre les deux latéraux (90+2e) avant de renvoyer Davide Calabria aux vestiaires, auteur d'une gifle sur Frattesi (90+7e). Avec ce titre, l'Inter Milan dépasse son éternel rival milanais au palmarès.