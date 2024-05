Nice - PSG : une compo totalement chamboulée pour Paris

Ce mercredi 15 mai, l'OGC Nice reçoit le PSG en match en retard de la 32e journée de Ligue 1. Vainqueurs à l'aller au Parc des Princes, les Niçois devront de nouveau créer l'exploit pour espérer intégrer le top 4 du championnat face à des Parisiens privés de ses stars.

Reporté pour laisser du repos au Paris Saint-Germain, qualifié en demi-finale de Ligue des champions, le match de la 32e journée de Ligue 1 sera disputé ce mercredi soir en retard entre les Parisiens déjà champions et les Aiglons qui peuvent encore espérer se qualifier pour la C1.

Une équipe du PSG remaniée

Déjà champion, le Paris Saint-Germain se déplace à l'Allianz Riviera de Nice sans véritable enjeu. Pour ce match face aux Aiglons, le PSG se présente avec un onze chamboulé après les célébrations de son titre de champion de France et son élimination en demi-finale de Ligue des champions. Élu meilleur joueur de Ligue 1 lundi soir, Kylian Mbappé ne s'est pas entraîné en raison d'une gêne à l'ischio-jambier. Malade, Keylor Navas et Ousmane Dembélé, touché après un coup reçu, ont également zappé l'entraînement. Les trois joueurs ne devraient pas être alignés. En conférence de presse, Luis Enrique a laissé un message clair à ses joueurs : "Les joueurs seront là, présents. C'est quelque chose que j'ai dit à mes joueurs : aucun match n'est quelconque quand tu portes ce maillot du PSG. Ces deux matches ne nous donnent rien de plus, mais dans dix jours, il y a une finale de Coupe de France, il faut avoir de la compétition dans les jambes pour être bien préparés. Chaque match doit être joué avec des standards très hauts. Tous les joueurs ne peuvent pas évoluer au PSG. L'attitude, l'engagement, le comportement doivent être au top. Celui qui n'est pas préparé à cela, qui a d'autres priorités, ça ne m'intéresse pas et il ne jouera pas au PSG. C'est un message clair. Je veux voir mon équipe donner le maximum. Pour être compétitive, l'équipe doit être à la hauteur du club, des supporters. Et si quelqu'un ne voit pas les choses comme ça, il ne sera pas au PSG à l'avenir".

Le Top 4 en vue pour Nice

Longtemps deuxième de Ligue 1 derrière le PSG, l'OGC Nice a connu une période de cinq matchs sans victoire entre la mi-février et la mi-mars, permettant notamment au Stade Brestois de leur passer devant. Aujourd'hui cinquièmes de Ligue 1, les Niçois ont encore l'occasion de décrocher une place pour la Ligue des champions. Pour cela, les joueurs de Francesco Farioli doivent la même performance qu'à l'aller et l'emporter devant les champions de France. En conférence de presse, le technicien italien a été clair envers ses joueurs : il ne faut pas modifier leur manière de jouer : "On sait que si on veut continuer à rêver, on a besoin de gagner, mais on sera concentrés et conscients que le match durera 90 minutes. On ne devra pas se laisser emporter par une éventuelle frénésie si on marque tôt. Quoi qu'il arrive, il ne faudra pas perdre notre équilibre. Il faut avoir une grande motivation mais aussi la lucidité et garder la tête froide pour un match aussi important".

À quelle heure débute Nice - PSG ?

Le coup d'envoi du match en retard de la 32e journée de Ligue 1 opposant l'OGC Nice au Paris Saint-Germain est prévu mercredi 15 mai à 21h00 à l'Allianz Riviera de Nice. Ruddy Buquet sera l'arbitre de cette rencontre.

Sur quelle chaîne regarder Nice - PSG ?

Détenteur des droits TV de la Ligue 1 avec Prime Video, Canal+Foot diffusera l'affiche entre les Aiglons et les Parisiens. DAZN retransmettra également le match.

Comment suivre Nice - PSG en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre en retard de la 32e journée de Ligue 1 entre l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site DAZN.

Quelles sont les compositions probables de Nice - PSG ?

Nice : Bulka - A.Mendy (ou Lotomba), Todibo, Dante, Bard - Sanson, Rosario, K.Thuram - Cho, Moffi (ou Guessand), Boga.

PSG : Donnarumma (G) - Hakimi, Marquinhos, Danilo, Beraldo (ou N.Mendes) - Zaïre-Emery, Ruiz, Vitinha - Ramos, Kolo Muani, Barcola.

Quels sont les pronostics de Nice - PSG ?