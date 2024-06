DIRECT. Euro 2024 : la compo face à l'Autriche se précise, les surprises aussi

En pleine reconstruction après l'échec de la coupe du monde au Qatar en 2022, l'Espagne compte sur son sélectionneur Luis de la Fuente pour redresser la sélection. Au cœur du projet du sélectionneur, la nouvelle pépite du FC Barcelone Lamine Yamal. À seulement 16 ans, il va participer à sa première grande compétition internationale sous le maillot de la sélection espagnol. Et malgré son jeune âge, la Roja compte sur l'attaquant du FC Barcelone pour faire la différence dans un groupe particulièrement relevé où figure notamment l'Italie championne d'Europe en titre. Il sera certainement titulaire au poste d'ailier droit cet après-midi face à la Croatie, lui qui compte déjà deux buts en sept sélections avec l'équipe espagnol, dont quatre en tant que titulaire.

10:33 - L'Italie rêve d'un doublé

Vainqueur surprise de l'Euro 2021 en battant l'Angleterre à Wembley, la Squadra Azzura n'est pas plus favorite cette année qu'elle ne l'était il y a trois ans. Mais l'Italie n'a pas besoin de ça pour faire peur et être capable d'aller au bout. Dans une sélection rajeunie par rapport à l'Euro 2021, le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma est désormais capitaine, et aura pour première mission de mener l'Italie à la victoire ce samedi face à l'Albanie dans un match piégeux.