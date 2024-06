DIRECT. Allemagne - Ecosse : la Mannschaft veut envoyer un message à la concurrence

L'Euro 2024 débute ce vendredi soir avec une affiche opposant le pays organisateur, l'Allemagne à l'Ecosse. Devant son public, la Mannschaft aura à coeur de réaliser une belle performance et envoyer un message aux autres nations.

Coup d'envoi de l'Euro 2024 ce vendredi soir ! Le pays hôte, l'Allemagne reçoit l'Ecosse lors du match d'ouverture à l'Allianz Arena de Munich.

L'Allemagne observée

La Mannschaft veut rebondir ! Après trois dernières compétitions ratées (Mondial 2018, Euro 2021, Mondial 2022), la sélection allemande veut performer à domicile et bien démarrer le championnat d'Europe. Pour cela, Joshua Kimmich et ses coéquipiers seront opposés à l'Ecosse. Pour cette rencontre, le sélectionneur Julian Nagelsmann a appelé les supporters présents à faire du bruit : "On veut gagner ce match d'ouverture. Je veux que l'équipe croit en elle, qu'elle fasse les choses ensemble. On a fait de bonnes séances, on a montré du caractère lors de nos deux matches de préparation. On a battu la Grèce, fait nul contre l'Ukraine mais c'était important de montrer qu'on voulait gagner à chaque fois, qu'on avait foi en nous. C'est ce qu'on doit montrer demain pour avoir le pays derrière nous. On doit se servir du fait d'être à la maison. S'il vous plaît, soyez bruyants demain".

En délicatesse avec l'Allemagne depuis le début de son mandat, le sélectionneur de la Mannschaft peut compter sur le retour en sélection de Toni Kroos. En conférence de presse, Julian Nagelsmann a dévoilé les coulisses du retour du milieu en sélection : "Il nous a demandé directement ce que nous prévoyions de faire. Il voulait savoir clairement : quels changements y a-t-il qui nous rendront à nouveau plus performants ? Il voulait avoir le sentiment que nous avions de fortes chances de réussir. Puis il a dit : D'accord, je vais participer. Pas directement, mais à un moment donné. Nous sommes restés en contact de temps en temps et avons échangé des idées sur le football. Même quand je n'étais pas encore sélectionneur national".

L'Ecosse en outsider

Outsider ce soir face à l'Allemagne, l'Ecosse compte bien jouer sa carte à fond pour créer la surprise et réaliser un exploit majuscule dans cette entrée de compétition. En conférence de presse, le sélectionneur de la Tartan Army, Steve Clarke a confié croire en son effectif : "C'est un match difficile. Nous respectons tout le monde, mais nous n'avons peur de personne. L'Allemagne a une bonne équipe, mais nous aussi". Il compte sur le soutien de ses supporters présents venus nombreux : "Le fait que tant de supporters écossais suivent leur équipe est fantastique et très important pour nous, nous savons qu'ils nous soutiendront à chaque match. Nous espérons que tout le monde se comportera bien et s'amusera".

À quelle heure débute Allemagne - Ecosse ?

Le coup d'envoi du match d'ouverture de l'Euro 2024 opposant l'Allemagne à l'Ecosse est prévu vendredi 14 juin à 21h00 à l'Allianz Arena de Munich (Allemagne). Clément Turpin aura l'honneur et la lourde tâche d'arbitrer la première rencontre de la compétition.

Sur quelle chaîne regarder Allemagne - Ecosse ?

Détenteur des droits TV du championnat d'Europe 2024, BeIN Sports 1 diffusera la première affiche de la compétition entre la Mannschaft et la Tartan Army. Le match sera également retransmis en clair sur TF1.

Comment suivre Allemagne - Ecosse en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le match d'ouverture de l'Euro 2024 entre les Allemands et les Ecossais sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal, sur le site BeIn Sports, ou vous créer un compte sur TF1+.

Quelles sont les compositions probables d'Allemagne - Ecosse ?

Allemagne : Neuer (G) - Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstädt - Andrich, Kroos - Musiala, Gündogan, Wirtz - Havertz.

Ecosse : Gunn - Hendry, Cooper, Tierney - Ralston, McTominay, Gilmour, Robertson - McGinn, Adams, Shankland.

Quels sont les pronostics d'Allemagne - Ecosse ?