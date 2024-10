DIRECT. Arsenal - PSG : Paris joue de malchance et n'y arrive toujours pas ! Suivez le match

Slavko Vincic sort les deux premiers cartons de ce Arsenal - PSG après un accrochage entre Ruiz et Calafiori.

L'international allemand est très frustré après une faute sifflée contre lui et en croque même le ballon. Il demandait le corner.

Paris est dans un temps fort ! Kang-in Lee s'essaye depuis l'extérieur de la surface et sa frappe flottante n'est pas loin de tromper Raya qui sort un arrêt décisif.

Les deux entraineurs font des changements dans cet Arsenal - PSG. Merino remplace Partey du côté des Gunners alors que Ruiz et Kolo Muani remplacent Vitinha et Doué.

22:14 - Encore un frisson pour Paris ! (58')

Havertz est seul au centre et claque sa tête mais Nuno Mendes ralentit le cuir et Donnarumma intervient ensuite. Les Parisiens sont proches de prendre un troisième but dans ce Arsenal - PSG.