Lille - Real Madrid : Mbappé fait face à un énorme coup dur ! Heure, chaîne, compos

Pour la 2e journée de la phase de groupe de Ligue des Champions, Lille reçoit à Pierre-Mauroy, ce mercredi 2 octobre, le Real Madrid de Kylian Mbappé.

C'est déjà l'heure du grand rendez-vous pour Lille. Défaits lors de la 1ère journée de la Ligue des Champions sur la pelouse du Sporting (2-0), les Dogues font face à un énorme défi avec la réception du Real Madrid, tenant du titre de la reine des compétitions de clubs. Pour la première fois depuis son transfert vers l'entité espagnole, Kylian Mbappé revient sur les terres de ses exploits.

Blessé à la cuisse gauche lors de la rencontre face à Alavès, le 24 septembre dernier, le capitaine de l'équipe de France est bien présent dans le groupe madrilène qui fait le déplacement vers Lille. Selon les dernières informations venues de l'autre côté des Pyrénées, le buteur devrait être utilisé en joker, si le besoin se fait ressentir, en fin de partie. En revanche, l'ex-élément du PSG ne retrouvera pas... Ethan Mbappé ! Blessé au quadriceps contre le Havre, le milieu de terrain du LOSC est annoncé forfait. "C'est un moment compliqué pour moi car c'est la première fois depuis que je joue au football, a déclaré l'intéressé. Je ne serai pas sur le terrain pendant quelque temps."

Malgré ce coup dur, les Dogues se montrent ambitieux à l'heure de ce Lille - Real Madrid : "Je n'aime pas le terme de "match de gala ", a annoncé le président Olivier Letang. C'est probablement le match le plus prestigieux de l'histoire du LOSC. On va se présenter face à une très bonne équipe, le plus grand club du monde, avec la volonté de démontrer que nous aussi, on a de la volonté, du caractère… Il faudra être plus que parfait pour avoir un résultat positif, mais si l'on ne croit pas que l'on peut faire quelque chose, alors autant ne pas jouer ce match. Tout est possible dans ce sport. Ces moments-là, il faut les vivre et ne pas être spectateur. On a grandi à travers certains matchs, durant lesquels on a parfois été spectateur, il faut les vivre désormais."

Dans le cadre de cette 2e journée, la Ligue des Champions offre un choc pour un club français avec ce Lille - Real Madrid. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h05.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches de la Ligue des Champions, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Lille - Real Madrid. Cette affiche sera diffusée par Canal. Vous devrez donc vous brancher sur Canal +.

Pour suivre Lille - Real Madrid en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de rejoindre Canal +.

La composition probable des Nordistes pour ce Lille - Real Madrid : Chevalier, Gudmundsson, Alexsandro, Diakité, Tiago Santos, André Gomes, B.André, Sahraoui, Angel Gomes, Zhegrova, David.

La composition probable des Merengue pour ce Lille - Real Madrid : Lunin, Carvajal, Militao, Rüdiger, Fran Garcia, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham, Vinicius, Rodrygo.