Liverpool - Real Madrid : un grand absent pour les Madrilènes dans un choc décisif

Liverpool reçoit le Real Madrid ce mercredi dans un des grands chocs de la saison en Ligue des champions. Les Madrilènes ont déjà la pression.

Liverpool est incontestablement l'équipe de ce début de saison en Europe. Les Reds sont sur un petit nuage en Championnat mais également en Ligue des champions et occupent, avant le début de la cinquième journée de la compétition la première place. Le nouvel entraineur Arne Slot a parfaitement remplacé Jürgen Klopp avec une seule défaite depuis le début de cet exercice 2024/2025. Avec quatre victoires en quatre matchs en Ligue des champions, Liverpool est presque déjà assuré d'une place pour les huitièmes de finale.

Ce n'est absolument pas le cas du Real Madrid. Le tenant du titre a beaucoup de mal dans cette nouvelle formule de la Ligue des champions et occupe une 18e place plutôt inquiétante avant ce déplacement à Anfield. Avec deux victoires et deux défaites, les Madrilènes ont la pression sur les épaules et ce déplacement en Angleterre s'annonce tout sauf tranquille. Les deux larges succès de suite en Liga face à Osasuna (4-0) et Leganès (3-0) ont certainement donné confiance aux hommes de Carlo Ancelotti et à Kylian Mbappé qui a retrouvé le chemin des filets.

A quelle heure débute le match Liverpool - Real Madrid ?

Le match Liverpool - Real Madrid débutera à 21h ce mercredi. Il se déroulera à Anfield, à Liverpool.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Liverpool - Real Madrid ?

C'est Canal+Live 3 et Canal+Sport qui diffuseront cette rencontre entre Liverpool et le Real Madrid. Le Français François Letexier sera l'arbitre de ce choc.

Quelle diffusion streaming pour le match Liverpool - Real Madrid ?

La seule diffusion streaming disponible pour suivre ce Liverpool - Real Madrid sera sur MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour pouvoir accéder au contenu.

Quelles compostions probables pour Liverpool - Real Madrid ?

Arne Slot ne prévoit certainement pas de révolution pour ce choc face au Real Madrid. Il devrait s'appuyer sur un onze de départ plutôt traditionnel avec les absences de Alexander-Arnold, Alisson ou encore Jota. Le XI probable des Reds : Kelleher - Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson - Gravenberch, MacAllister, Jones - Luis Diaz, Gakpo, Salah.

En revanche, Carlo Ancelotti va devoir composer avec de nombreuses absences. Tchouaméni, Rodrygo, Carvajal ou encore et surtout Vinicius ne seront pas du rendez-vous en Angleterre. Le Brésilien est l'un des joueurs les plus en forme du Real depuis le début de la saison et va énormément manquer. Le XI probable de Madrid : Courtois - Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy - Camavinga, Modric, Güler, - Bellingham, Mbappé, Brahim Diaz.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Liverpool - Real Madrid ?

Betclic : 1,84; 3,90; 3,85

Unibet : 1,84; 3,90; 3,85

Winamax : 1,84; 3,80; 4