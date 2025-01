Monaco - Aston Villa : l'ASM ne compte pas jouer le match nul

Monaco a besoin d'une victoire, ce mardi (18h45) contre Aston Villa, pour assurer sa qualification au prochain tour de la Ligue des champions. Même si un match nul pourrait suffire.

Dans cette nouvelle formule de la Ligue des champions, il était écrit que l'avenir de beaucoup de clubs dans la compétition se jouerait lors des deux dernières des huit journées de cette nouvelle phase de poules. Après un super départ et 10 points pris lors des quatre premières journées, l'AS Monaco a trébuché contre Benfica (2-3) puis contre Arsenal (3-0) et a rétrogradé à la 16eme place du classement. Une défaite contre Aston Villa ce mardi soir au stade Louis-II et l'ASM pourrait même se retrouver à la 24eme place avant son dernier match, prévu sur la pelouse de l'Inter la semaine prochaine.

Mais Monaco a l'avantage d'être maître de son destin, contrairement au Paris Saint-Germain par exemple. Si le top 8 semble inaccessible désormais, les Monégasques peuvent s'assurer d'une qualification pour les barrages de la C1 en cas de succès ce mardi. Si les joueurs d'Adi Hütter ne font que match nul, la qualification sera toujours possible mais il faudra attendre mercredi et un éventuel faux pas du PSG et de Stuttgart, qui jouent respectivement contre Manchester City et le Slovan Bratislava.

Hütter va jouer la victoire

Monaco devrait donc se contenter d'un match nul ce mardi face à Aston Villa pour assurer ? Ce n'est pas l'avis de l'entraîneur allemand de l'ASM. "Nous ne sommes pas une équipe italienne. Eux, ils savent faire ça, c'est quelque chose qu'ils ont appris. Nous sommes une équipe qui aime jouer devant. Ça n'aurait aucun sens de démarrer un match en se disant qu'on veut obtenir un nul, a-t-il assuré en conférence de presse. Notre ADN, c'est de gagner des matches. Mais si au bout de 90 minutes, on fait un nul qui nous qualifie, bien sûr qu'on sera très contents."

Aston Villa est de son côté déjà assuré de participer au minimum aux barrages de cette nouvelle formule de la Ligue des champions. Mais, en pointant à la cinquième place à deux journées de la fin, les joueurs d'Unai Emery espèrent très certainement terminer dans le top 8. Cela permettrait aux Villans de se qualifier directement en huitièmes de finale et de s'éviter deux matchs supplémentaires durant le mois de février.

Les compos de Monaco - Aston Villa : Zakaria et Singo de retour

Après la défaite honteuse à Montpellier vendredi dernier en Ligue 1 (2-1), l'entraîneur de Monaco Adi Hütter peut compter sur le retour de deux joueurs importants qui devraient aider à stabiliser l'équipe pour cette rencontre de Ligue des champions : Wilfried Singo et Denis Zakaria. Le coach allemand devrait ainsi pouvoir aligner son équipe type, en l'absence de Balogun et alors que la dernière recrue, Mika Biereth, n'est pas enregistré pour jouer la Ligue des champions.

Le onze de départ probable de l'AS Monaco : Majecki - Vanderson, Singo, Kehrer, C. Henrique - Camara, Zakaria - Akliouche, Golovin, Ben Seghir - Embolo.

Du côté d'Aston Villa, Unai Emery devra composer avec plusieurs absents pour cette rencontre à Monaco. Diego Costa est suspendu tandis que Torres, McGinn et Barkley sont blessés. Donyell Malen, acheté au Borussia Dortmund il y a quelques jours pour 25 millions d'euros, n'est lui pas enregistré. Bien connu des Français, le gardien argentin Emiliano Martinez gardera le but anglais. Les deux internationaux français Lucas Digne et Boubacar Kamara devraient eux aussi débuter.

Le onze de départ probable d'Aston Villa : Martinez - Cash, Konsa, Mings, Digne - B. Kamara, Onana - Rogers, Tielemans, Ramsey - Watkins.

Heure, chaîne, comment voir Monaco - Aston Villa en direct

Ce match entre l'AS Monaco et Aston Villa ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Canal+ Foot, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre cette rencontre entre Monaco et Aston Villa, à partir de 18h45 ce mardi 21 janvier, il faut se rendre sur Internet, sur le site de Canal+.

Pour cette rencontre de Ligue des champions, l'AS Monaco est donné légèrement favori par les différents sites de paris sportifs pour cet avant-dernier match de la phase de Ligue des champions. La cote pour une victoire des Monégasques oscille entre 2,3 et 2,5 tandis que celle d'une victoire des Anglais en Principauté se situe entre 2,6 et 2,8. La cote pour un match nul est d'environ 3,5.