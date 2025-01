Brest - Real Madrid : "À nous de le limiter"... Pourquoi Eric Roy craint Kylian Mbappé ?

Déjà qualifié pour les barrages de la Ligue des champions, le Stade Brestois peut encore rêver du Top 8. Pour cela, les joueurs d'Eric Roy devront battre ce mercredi soir, le tenant du titre, le Real Madrid et sa star Kylian Mbappé.

Une affiche du prestige au Roudourou. Ce mercredi soir, le Stade Brestois termine la première phase de la Ligue des champions avec la réception d'un ogre du football européen, le Real Madrid. 13e, les Bretons sont assurés de disputer les barrages de la C1 mais peuvent encore espérer une qualification directe pour les huitièmes de finale. Pour cela, ils devront s'imposer face aux Merengue, privés de Vinicius (suspendu), Eduardo Camavinga, Dani Carvajal et Eder Militão. Mais s'il y a bien un joueur redouté par Eric Roy, c'est Kylian Mbappé. Auteur de huit buts lors des cinq derniers matchs dont un triplé à Vallodolid samedi dernier, le Français est dans le viseur de l'entraîneur brestois qui a invité ses joueurs en conférence de presse, à le surveiller de près : "C'est vrai qu'aujourd'hui je crois qu'il est le meilleur buteur européen sur l'année 2025, coupes et championnat confondus. Donc ça dit un petit peu tout. Je ne sais plus à combien de buts il est, ni en combien de matchs mais il a repris des stats qui sont les stats de Kylian Mbappé qu'on a connu en France. C'est vrai qu'il a l'air très affûté et très en forme. Donc à nous, mercredi, de trouver collectivement la possibilité de limiter son action. Mais on sait que ça ne sera pas facile".

Une situation inédite

Alors que le Stade Brestois est devant le Real Madrid au classement, Eric Roy a tenté de justifier cette situation qui peut paraître incongrue : "On a bien démarré la compétition, alors que le Real a été peut-être dans une période où ils étaient un peu moins bien. On les a vus perdre à Lille, on les a vus perdre chez eux contre l'AC Milan (...) On a réussi à surperformer, eux ont peut-être sous-performé, c'est certainement ça qui fait qu'aujourd'hui on a un point de plus qu'eux". Pour le technicien français, il ne faudra avoir aucun complexe face aux stars madrilènes : "Il faudra surtout jouer, mais quand je dis jouer, c'est vraiment jouer, c'est-à-dire être capable de poser des problèmes à cet adversaire, parce qu'on sait qu'ils vont nous en poser, (...) être vraiment proactifs et de ne pas subir, ne pas être spectateur. Ce qui est fantastique en football, c'est que ça reste le sport où le favori gagne le moins souvent. Il est évident que si on regarde les stats, si on regarde le budget, si on regarde la feuille de match, si on regarde l'effectif, on peut se dire qu'on n'a aucune chance. Mais en foot, tu peux être inférieur et tu peux quand même gagner des matchs. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Je crois qu'il faut s'accrocher à ça et ne pas arriver en victime expiatoire".

Le Real Madrid, une institution de la Ligue des champions

Si le Real Madrid a connu une première phase de C1 laborieuse en décrochant sa qualification uniquement la semaine dernière après un large succès contre Salzbourg (5-1), nul doute que "La Maison Blanche" fait partie des favoris pour le titre final en fin de saison. "Le Real est toujours un des favoris de la Ligue des champions et le Real… On appelle ça le money time dans le basket quand ce sont les moments qui comptent et c'est là qu'on gagne des titres. L'histoire et l'institution Real fait que c'est toujours une équipe sur laquelle il faut compter. Il ne faut jamais les enterrer même s'ils ont des périodes peut-être un peu plus compliquées", a confirmé Eric Roy.

À quelle heure débute Brest - Real Madrid ?

Le coup d'envoi du match de la 8e journée de la Ligue des champions opposant le Stade Brestois au Real Madrid est prévu mercredi 29 janvier à 21h00. Son stade n'étant pas aux normes, Brest a fait le choix de disputer ses rencontres européennes chez son voisin guingampais, au stade du Roudourou.

Sur quelle chaîne regarder Brest - Real Madrid ?

Détenteur des droits TV de la Ligue des champions, Canal+Sport 360 diffusera l'affiche entre le club breton et les Madrilènes.

Comment suivre Brest - Real Madrid en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre de Ligue des champions entre les Brestois et les Merengue sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions probables de Brest - Real Madrid ?

Brest : Bizot (G) - Lala, Chardonnet, Ndiaye, Lage - Camara, Lees-Melou, Magnetti - Doumbia - Baldé, Ajorque.

Real Madrid : Courtois (G) - L.Vazquez, Tchouaméni, Rüdiger, F.Mendy, Ceballos, Valverde, Bellingham, Brahim, Rodrygo, Mbappé.

Quels sont les pronostics de Brest - Real Madrid ?