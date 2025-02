Le Mans - PSG : sans briller, Paris assure l'essentiel ! Le résumé du match

Le PSG s'est imposé sur la pelouse du Mans ce mardi à l'occasion des huitièmes de finale de la Coupe de France (2-0) et rejoint les quarts de finale de la compétition.

En direct

23:25 - Le résumé du match Le PSG s'impose sans forcer face au Mans (2-0). La première demi-heure est plutôt calme, voire très calme. Paris tente de trouver la faille au sein de la défense très regroupée et très rigoureuse du Mans. C'est justement sur un manque de rigueur que le match va se débloquer. Les Manceaux se rendent coupable d'une grossière erreur de relance et Doué va en profiter pour ouvrir le score (26'). En fin de première période, Safonov se troue sur une sortie et Rabillard est aux aguets. Sa tête fuit de peu le cadre (40') et laisse le PSG devant à la mi-temps. En deuxième période, le PSG garde la maitrise du cuir mais a du mal à se montrer très dangereux sur les cages adverses. L'efficacité parisienne reste alors le maitre-mot de cette rencontre. À peine entré en jeu, Barcola libère définitivement les Parisiens en glissant le ballon sous la barre mancelle (72'). Hakimi, dans la foulée, aurait pu même ajouter un troisième but mais Hatfout fait un énorme arrêt (75'). La dernière opportunité sera mancelle avec la reprise acrobatique de Gueye magnifiquement repoussée par Safonov (90'). Paris continue donc son aventure en Coupe de France et sera fixé ce jeudi sur son futur adversaire lors du tirage au sort des quarts de finale.

23:15 - Kimpembe évoque son retour "Il y a beaucoup d'émotion. C'était un long chemin. Aujourd'hui j'ai pu me libérer car c'est la première fois que je jouais avec certains joueurs. C'était long et ce n'était pas facile. Quand je suis rentré je n'ai pas trop réfléchi. J'ai essayé de jouer comme je savais le faire", a expliqué Presnel Kimpembe après près de deux ans d'absence.

23:10 - Rabillard fier "On s'est battus avec nos armes. On s'attendait à un match très compliqué face à une équipe qui domine le championnat de France. On a manqué de lucidité et y a ce premier but qui est regrettable. Paris c'est très fort techniquement. On voit la différence entre la National et la Ligue 1 mais on peut être fiers de nous", a assuré Antoine Rabillard après ce Le Mans - PSG.

23:06 - C'est fini ! Ce Le Mans - PSG se termine au stade Marie-Marvingt ! Paris assure l'essentiel et rejoint les quarts de finale de la Coupe de France après sa courte victoire dans la Sarthe.

23:03 - Gueye n'y a pas cru ! (90+2') Le Mans se crée des opportunités dans cette fin de Le Mans - PSG ! Amir se retrouve seul dans la surface et centre mais Gueye est en retard. Les Sarthois peuvent avoir des regrets dans cette fin de match.

23:02 - Le temps additionnel débute (90') On entre dans les quatre minutes supplémentaires de ce Le Mans - PSG.

23:01 - QUELLE OCCASION ! (90') GUEYE AURAIT PU TOUT RELANCER ! Amir trouve Gueye au second poteau qui oblige Safonov à une superbe parade après un geste acrobatique génial de l'attaquant manceau.

23:00 - L'effort de Barcola (89') Tout le monde est impliqué du côté du PSG et Barcola fait un très gros effort défensif pour donner un coup de main à sa défense.

22:58 - Un carton pour Ramos (87') L'attaquant portugais écope d'un carton jaune dans ce Le Mans - PSG après une faute d'anti-jeu.

22:57 - La gestion du PSG (86') Dans cette fin de Le Mans - PSG, les Parisiens préfèrent faire tourner le chronomètre plutôt que de se forcer à partir en contre-attaque.

22:55 - Kimpembe averti (83') Amir se joue de Kimpembe aux abords de la surface parisienne et le défenseur du club de la capitale commet une faute. Il écope d'un avertissement pour son retour sur les terrains.

22:54 - Des centres imprécis (83') Les Sarthois ont quelques opportunités de tout relancer dans cette fin de match mais ils manquent cruellement de précision.

22:52 - Un grand retour au PSG ! (81') Évènement dans ce Le Mans - PSG ! Kimpembe, absent depuis février 2023, fait son grand retour sur les pelouses. Il remplace Pacho. Il est acclamé par les supporteurs parisiens qui se sont déplacés au Mans.

22:50 - Amir part trop tôt (79') Encore une position de hors-jeu signalée contre les Manceaux. Amir tente de fausser compagnie à la défense parisienne mais il est parti trop tôt et est signalée en position illicite.

22:48 - Pacho ne laisse rien passer ! (76') Après une approximation de la défense parisienne, Ouchen tente de trouver Gueye dans la surface mais Pacho fait une remarquable intervention défensive. L'Équatorien sort une nouvelle prestation exceptionnelle ce soir.

22:46 - Lauray cède sa place (74') Nouveau changement dans ce Le Mans - PSG avec la sortie de Lauray qui est remplacé par Ouchen.

22:45 - Hakimi manque la balle du 3-0 !! (73') Quel contre des Parisiens ! Le corner manceau est repoussé et Kvaratskhelia part en contre-attaque. Il glisse le ballon à Hakimi qui bute sur Hatfout.

22:44 - Le corner de l'espoir ? (72') C'est peut-être sur coup de pied arrêté que les Manceaux peuvent reprendre espoir. Ils obtiennent un corner dans la foulée du deuxième but parisien.

22:42 - L'entrée décisive de Barcola !! (71') À peine entré en jeu et Barcola fait déjà très mal ! Il est trouvé en profondeur et glisse le cuir en dessous de la barre mancelle. Ça fait 2-0 pour le PSG qui met un énorme coup sur la tête du Mans.

22:41 - Une position de hors-jeu (70') Pas de regret pour Le Mans qui s'était créée une occasion de revenir à égalité face au PSG. Finalement Amir qui aurait pu conclure d'une belle talonnade a été signalé en position illicite.

22:40 - Barcola et Kvaratskhelia permutent (69') L'entrée de Barcola pousse Kvaratskhelia sur l'aile droite désormais. Barcola a pris sa place sur la gauche.

22:39 - Du changement au PSG (68') Un double changement est effectué du côté du PSG avec les sorties de Doué et Mayulu qui sont remplacés par Barcola et Vitinha. On entre dans les vingt dernières minutes de ce Le Mans - PSG.

22:35 - Trois changements pour Le Mans (64') Rabillard, Bernardeau et Ribelin sont remplacés par Amir, Matumona et Oudjani dans ce Le Mans - PSG. Luis Enrique va aussi procéder à des changements lors du prochain arrêt de jeu.

22:32 - La tentative de Burlet (61') C'est le Manceau le plus dangereux dans ce Le Mans - PSG. Il est sur tous les fronts et parvient à frapper après avoir récupéré. Sa frappe est cadrée mais trop axial pour réellement inquiéter Safonov.