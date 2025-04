Désiré Doué confronté à un choix extrêmement difficile, deux équipes au coeur du problème

Désormais incontournable au PSG, Désiré Doué est en train de se faire un nom sur la scène internationale.

Transféré de Rennes au début de la saison après deux années pleines de promesses, Désiré Doué s'est installé progressivement dans le onze de départ du PSG et est désormais l'un des atouts offensifs numéro 1 de l'entraîneur espagnol Luis Enrique. Face à Aston Villa la semaine dernière en quart de finale aller de la Ligue des champions, l'attaquant a une nouvelle fois régalé, marquant un but splendide pour l'égalisation.

Seulement âgé de 19 ans, le nouvel international français a de l'or entre les pieds et devant lesquels toute la presse internationale s'incline, le comparant, dans le style en tout cas, à une légende brésilienne que le PSG connait bien... Neymar. "Chacun s'inspire de joueurs, moi c'est Neymar. Mais je m'inspire aussi d'autres joueurs et j'essaye de perfectionner mon jeu match après match", a d'ailleurs lancé le natif d'Angers en zone mixte il y a peu, après PSG-OM.

Appelé par Didier Deschamps pour la double confrontation face à la Croatie en Ligue des nations, Désiré Doué a donc décidé de porter le maillot de l'équipe de France. Pourtant, s'il a du Brésil dans les pieds, le numéro 14 du PSG aurait pu représenter le dernier vainqueur de la CAN... La Côte d'Ivoire.

C'est le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Emerse Faé qui a expliqué cela dans l'After Afrique sur RMC il y a quelques jours. "Ça fait à peu près deux ans qu'on discute avec l'entourage de Désiré Doué et avec Désiré en personne aussi. Je l'ai déjà rencontré deux ou trois fois depuis les Jeux olympiques de Paris 2024. On a beaucoup échangé ensemble et c'est bien évidemment un joueur que l'on aurait aimé récupérer et qui a longtemps, longtemps réfléchi. Son cœur a longtemps, longtemps, battu entre venir jouer pour la Côte d'Ivoire et jouer pour la France", a-t-il révélé.

S'il est né à Angers dans le Maine et Loire, terre de sa mère, Désiré Doué a en effet des origines ivoirienne via son père. Son frère, Guela Doué, formé à Rennes comme lui, a, de son côté, choisi de représenter la Côte d'Ivoire depuis 2023 avec des sélections avec l'équipe olympique puis l'équipe numéro 1 d'Emerse Faé depuis 2024. Malgré cette décision de représenter la France, le sélectionneur n'est pas rancunier envers Désiré Doué et souhaite même "bonne chance" au joueur du PSG.