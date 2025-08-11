Pour 250 millions, le PSG est prêt à casser sa tirelire

Le PSG est prêt à réaliser un énorme coup sur le marché des transferts pour attirer une star.

Après avoir opté pour un projet sans star, qui l'a notamment porté jusqu'au titre en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain serait prêt à de nouveau frapper fort sur le marché des transferts. Selon le site Madrid-Barcelona.com, le club de la capitale voudrait profiter du mal-être du Brésilien Vinicius Junior à Madrid pour dégainer une offre record.

Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, l'équilibre au sein du vestiaire merengue vacille, et celui qui pourrait en faire les frais se nomme Vinicius Junior. Adulé par le Bernabeu ces dernières saisons, le Brésilien de 25 ans semble désormais relégué dans l'ombre du capitaine de l'équipe de France. Sur le terrain comme en coulisses, l'influence du Tricolore grandit au sein du Real Madrid, porté par une superbe saison individuel, décrochant par ailleurs son premier Soulier d'or.

La Casa Blanca a bel et bien proposé une proposition de contrat à l'attaquant auriverde mais à des conditions salariales revues à la baisse, inférieures à celles de Kylian Mbappé. Un détail qui pèserait lourd pour le Brésilien, encore sous contrat jusqu'en 2027, et qui n'a pas donné suite à la proposition madrilène. Lassé, le club n'écarterait plus un départ si une offre à la hauteur se présente.

Déterminé à renforcer son secteur offensif depuis le départ de Mbappé, Luis Enrique aurait validé le profil de Vinicius, capable d'évoluer sur tout le front de l'attaque. Le PSG préparerait une offre absolument monumentale de 250 millions d'euros, de quoi faire tomber le record de Neymar de 222 millions d'euros en 2017. Une somme astronomique qui pourrait bien faire plier Florentino Perez.