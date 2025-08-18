2300 euros la soirée, ce concept fou du Real Madrid

Le club du Real Madrid cherche à faire vivre une expérience immersive assez folle.

Le Real Madrid a récemment inauguré un nouveau et somptueux Palco VIP au stade Santiago Bernabéu, intégrant modernité architecturale et exclusivité à l'extrême, une expérience luxueuse mais hors de portée pour la plupart.

Situé au sein du Skywalk, cette promenade panoramique au sommet du stade occupe environ 700 m². Doté de deux terrasses de 250 m² chacune, pour offrir une vue plongeante sur le terrain et sur la Castellana, l'espace est pensé comme un espace 4-en-1 avec un restaurant, club, bar central et discothèque, mêlant gastronomie, spectacle et networking.

Le décor imaginé par l'agence Room 1804 frappe par son caractère avant-gardiste avec ses façades rétroéclairées, sa végétation, et ses mosaïques, une manière de fusionner tradition et innovation.

Mais l'expérience VIP dépasse le visuel. Vous pouvez vivre cette réception avec une coupe de champagne (à consommer avec modération), en dégustant du jambon ibérique signé Florencio Sanchidrián. Cuisine haut de gamme, vins exclusifs, cadeaux personnalisés aux couleurs du Real Madrid, sans oublier l'after-party dans le club The Club SkyBar Bernabéu, l'expérience est folle !

Côté tarif, l'offre s'adresse principalement aux ultra-fortunés. Lors du match de Ligue des Champions contre Arsenal en fin de saison dernière les prix variaient entre 790 € et 2 300 € par personne. D'autres sources évoquent des formules multi-événements (sur 30 ans). Un siège VIP coûterait environ 250 000 € à l'achat, auxquels pourraient s'ajouter 21 000 € de frais annuels — soit un total d'environ 880 000 € sur 30 ans.

Cette transformation radicale du Bernabéu, avec son toit rétractable, écran 360°, façade ultramoderne et boutique immersive, a offert des investissements colossaux, le stade est désormais estimés à 1 347 millions d'euros, soit plus du double du budget initial, avec encore des améliorations en cours.

Sur le plan sociétal, cette nouvelle ère du luxe et de la monétisation fait débat. On y voit un éloignement des fans traditionnels, au profit d'une clientèle aisée et internationale, une mutation problématique du modèle économique des clubs historiques.