Les peaux de pastèque sont un vrai trésor, voici 5 façons de les utiliser à la maison

Les peaux de pastèque sont très souvent jetées directement à la poubelle. Quelle erreur ! Elles regorgent de bienfaits insoupçonnés.

On les jette systématiquement, quelle erreur ! Les peaux de pastèque et plus particulièrement la partie blanche qui sépare ce que l'on mange de l'écorce verte sont pourtant pleines de bienfaits et peuvent même facilement utilisées à la maison. Encore faut-il savoir pourquoi et comment bien les utiliser...

Elles sont tout d'abord un véritable trésor caché car elles sont riches en nutriments comme la vitamine A, la vitamine C, la vitamine B6 et la citrulline (un aminoacide aux effets bénéfiques pour le cœur).

Pourtant, par habitude, on les jette systématiquement sans se douter de tout leur potentiel. Les peaux de pastèque peuvent facilement être intégrées dans des préparations maison. Voici donc 5 manières astucieuses de les utiliser partagés notamment par le site anti-gaspi Too Good to Go :

Les pickles de peau de pastèque : coupez la partie blanche en petits dés, faites-la bouillir quelques minutes dans du vinaigre de cidre, du sucre et des épices (gingembre, cannelle...), puis placez le tout dans un bocal hermétique au frais pendant 24h. Vous obtiendrez des pickles originaux à grignoter à l'apéro.

La confiture de peau de pastèque : mixez 1kg de peau blanche jusqu'à obtenir une purée, ajoutez 700g de sucre et le jus d'un demi-citron. Faites cuire 20 min à feu moyen jusqu'à ce que le mélange se fige. Mettez en pots, fermez hermétiquement et retournez jusqu'au refroidissement complet. À déguster sur des tartines pour un réveil ultra-vitaminé !

Le gaspacho de peau de pastèque : mixez la peau blanche en dés avec oignon, ail, tomates, basilic, huile d'olive, sel et poivre jusqu'à la consistance souhaitée. Servez bien frais pour un gaspacho rafraîchissant et anti-gaspi.

Les peaux de pastèque confites : faites bouillir les peaux 10 min, puis laissez-les mijoter 2h à feu doux avec du gingembre, du jus de citron, de l'anis et éventuellement un peu d'eau de rose. Mettez en pots stérilisés et laissez refroidir tête en bas. Une friandise à savourer avec un café gourmand.

Le masque hydratant : frottez la partie blanche directement sur la peau pour l'hydrater et la rafraîchir, ou laissez poser quelques minutes son jus en masque avant de rincer. Un soin naturel et économique.

Envie d'essayer ? Avant de vous lancer, il vous faudra toutefois bien nettoyer la peau. En effet, même si vous avez choisi une pastèque bio, il est indispensable d'éliminer toute trace de terre et de bactéries.

Commencez par vous laver soigneusement les mains à l'eau et au savon, ainsi que vos ustensiles. Puis, passez la pastèque entière sous un jet d'eau froide en la frottant délicatement avec une brosse douce, sans oublier les rainures. Évitez le savon qui pourrait imprégner l'écorce de substances chimiques. Si des taches persistent, frottez-les avec du bicarbonate de soude. Votre pastèque est maintenant propre, vous pouvez la couper en deux et ôter la partie vert foncé de la peau à l'aide d'un économe.