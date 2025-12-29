Antoine Griezmann et Samuel Umtiti dans Stranger Things : l'annonce qui a (presque) surpris tout le monde

La série mythique de Netflix prend fin en même temps que l'année 2025. Il fallait bien trouver un lien avec le football.

Clap de fin pour la série américaine Stranger Things. Le 31 décembre, Netflix diffuse le tout dernier épisode d'une série qui aura marqué les spectateurs pendant une décennie. Avec un total de 59,6 millions de visionnages recensés pour les trois premiers jours de diffusion de la saison 5, la saga a en outre signé le meilleur démarrage de tous les temps sur la plateforme pour une production anglophone.

Vous connaissez certainement tous les acteurs iconiques de la série : Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp et Sadie Sink pour les enfants, mais également David Harbour ou encore Winona Ryder, les autres stars de Stranger Things...

Mais savez-vous qu'Antoine Griezmann et Samuel Umtiti, champions du monde avec les Bleus en 2018, ont aussi un lien avec la série culte et qu'ils auraient même pu être alignés au casting dans une autre vie ? Leur carrière a en tout cas croisé celle des acteurs de Stranger Things en 2019. A l'époque "Grizou" rejoint le FC Barcelone après des mois (des années !) de spéculations. Il retrouve alors son coéquipier des Bleus Samuel Umtiti et s'amuse à poster sur les réseaux sociaux un montage les montrant tous les deux sous une photo des acteurs Gaten Matarazzo et Caleb McLaughlin, duo bien connu de la série.

En légende, Griezmann file la métaphore en écrivant "New actors for the best series: @Stranger_Things" et son post est relayé ni une ni deux par la plateforme Netflix France, qui s'amuse également de la blague. Mais certains vont prendre le montage pour argent comptant. Un journal indien se fait notamment piéger et assure que les deux footballeurs évoluent ensemble depuis l'enfance. Sauf que l'un est né à Yaoundé (Cameroun) et a été formé à Lyon, tandis que l'autre est originaire de Mâcon et est parti très jeune en Espagne...

Le journal s'est malheureusement rendu compte un peu tard que le cliché des deux enfants était en réalité celui des personnages bien connus de Stranger Things, Dustin Henderson (interprété par Gaten Matarazzo donc) et Lucas Sinclair (joué par Caleb McLaughlin) et non d'Antoine Griezmann et Samuel Umtiti. Trop tard en tout cas pour éviter le bad buzz : les sarcasmes et les moqueries autour du journal ont été nombreux sur les réseaux à l'époque. Et l'histoire nous fait encore sourire.