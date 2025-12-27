Des crocodiles qui tombent des arbres : des scientifiques découvrent une technique de chasse inédite

Des reptiles préhistoriques tombant des arbres ? C'est la découverte étonnante qu'a faite un groupe de chercheurs en Australie.

À l'époque préhistorique, les reptiles ne se contentaient pas de chasser leurs proies dans les eaux ou sur terre mais aussi depuis un peu plus haut. Des espèces de crocodiles, en effet, traquaient puis attaquaient leurs futurs repas depuis les arbres. Cette découverte étonnante, rapportée par le Portail Scinexx.de citant une publication dans la revue spécialisée Journal of Vertebrate Paleontology, a été faite grâce à des fossiles en Australie. Les restes de reptiles préhistoriques montrent qu'ils vivaient en forêt et étaient capables de grimper aux arbres.

Appartenant au groupe des Mekosuchinae, ces crocodiles préhistoriques prospéraient plus précisément près des cours d'eau où leurs tanières se situaient. Une information confirmée par la découverte des plus anciens œufs de crocodiles jamais trouvés en Australie. Ces reptiles figurent parmi les plus anciens vertébrés de la Terre. Il y a 230 millions d'années, certains de leurs ancêtres ont évolué devenant les plus grands prédateurs de leurs habitats. Parmi eux, des reptiles capables de marcher sur leurs deux pattes, comme de nombreux dinosaures prédateurs plus tard. À l'inverse, d'autres sont devenus marins avec des caractéristiques proches de celles des dauphins

Œufs de crocodiles en train d'éclore © 123rf

À l'époque où l'Australie était encore relié à l'Amérique du Sud et à l'Antarctique et après la disparition des dinosaures, vivaient ces crocodiles préhistoriques. D'autres fossiles ont aussi été trouvés en Allemagne témoignant de leur présence sur Terre et de leur expansion pendant des millions d'années. Les paléontologues ont découvert des fossiles de ces espèces pouvant atteindre plusieurs mètres de long et grimpant aux arbres. Une caractéristique bien particulière qui leur permettaient de fondre sur leurs victimes. "C'est une idée étrange, mais certains de ces animaux semblent avoir été des chasseurs terrestres forestiers", explique Michael Archer, co-auteur de l'étude et professeur à l'Université de Nouvelle-Galles du Sud à Sydney.

C'est ici que les crocodiles de la sous-famille des Mekosuchinae peuplaient les zones humides et les forêts riveraines. "Certains de ces animaux étaient apparemment des crocodiles semi-arboricoles, capables de débusquer leurs proies", explique Archer. Ils chassaient probablement comme les léopards modernes : ils tendaient des embuscades sur les branches et fondaient sur leurs proies sans méfiance." Il y a quelques années les premières preuves de l'existence de ces espèces ont été découvertes grâce à des fossiles mis au jour sur le site de Riverslee, dans le nord-ouest du Queensland, en Australie. En effet, des paléontologues y ont trouvé des ossements de Mekosuchinae datant d'environ 25 millions d'années.

Des traces encore plus anciennes de crocodiles Mekosuchinae on été trouvés par l'équipe dirigée par Archer et Xavier Panades de l'Institut catalan de paléontologie. Lors de leurs fouilles dans une carrière d'argile située sur une exploitation agricole du sud-est du Queensland, les chercheurs ont mis au jour des coquilles d'œufs fossilisées de crocodiles préhistoriques datant d'environ 55 millions d'années. "Ce sont les plus anciennes coquilles de crocodiles jamais découvertes en Australie", ont déclaré les paléontologues.