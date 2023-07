Lance Armstrong a un avis bien tranché sur les trans dans le sport, scandale en pleine émission de télé-réalité

Cette fois-ci, Lance Armstrong ne fait pas parler de lui pour le dopage. Il a une opinion contestée et décriée concernant les personnes transgenres dans le sport...

Eloigné du monde cyclisme depuis des années en raison des révélations et de ses aveux concernant le dopage, Lance Armstrong est revenu sur le devant de la scène médiatique aux Etats-Unis cet été, via une émission de téléréalité produite par la chaîne américaine Fox. Ce "show" réunit douze célébrités dont l'ancien coureur de l'US Postal. Celui-ci est accompagné des footballeurs américains Marshawn Lynch et Richard Sherman, du patineur artistique Adam Rippon ou encore de la fille de Bruce Willis, Tallulah Willis.

Dans "Stars on Mars", dont la diffusion a débuté en juin et qui est toujours en cours, les célébrités doivent "survivre sur Mars", autrement dit dans des conditions qui s'apparentent légèrement à la planète rouge. L'objectif : devenir l'étoile "la plus brillante de la galaxie" après une série d'épreuves, de tests physiques et d'éliminations. Pour parachever le tout, les candidats reçoivent les consignes de William Shatner, l'interprète du célèbre capitaine James T. Kirk dans Star Trek. Un animateur légèrement plus connu dans la galaxie que Denis Brogniart.

"Vous voulez faire la transition, faisons-le"

En théorie, le programme télévisé est censé être un moment de divertissement ludique pour les personnes qui veulent essayer de s'imaginer une vie à plus de 50 millions de kilomètres de la Terre. Pourtant il est au coeur de la polémique depuis que Lance Armstrong lui-même s'est exprimé sur l'introduction d'athlètes transgenres dans le sport, à la mi-juillet.

Selon le septuple vainqueur du Tour de France déchu, la "chose est simple". "Vous voulez faire la transition, faisons-le. Ayez votre propre catégorie. Nous allons faire une nouvelle division pour vous", a lancé l'Américain dans un extrait du tournage. Il estime être "la personne la plus libérale du monde", mais s'érige contre le mélange des genres "d'un point de vue sportif".

Un tollé et un abandon en suspens

Cette prise de parole défendant la mise à l'écart des trans dans le sport n'a pas fait l'unanimité, ni dans le public, ni parmi les autres participants du show. Le patineur artistique Adam Rippon interloqué, a décrit les paroles de son compatriote comme "décourageantes" quand l'actrice Ariel Winter l'accusé d'"ostraciser les gens qui ne rentrent pas dans des catégories".

Vexé, Lance Armstrong a menacé de quitter le show. "Ariel, je vais être très clair : je n'ai pas besoin de ce drame", a déclaré l'ancien cycliste lors d'un des derniers épisodes. "Je me suis démené pendant neuf jours, je vais me démener le dixième jour et je vais m'auto-sélectionner pour partir". Fort heureusement, la nuit porte conseil : le lendemain matin, le sportif de 51 ans s'est ravisé. "Les gars, j'ai décidé de changer d'avis. J'ai bien dormi et je me suis bien entraîné, alors j'ai décidé de ne pas me faire éliminer", a-t-il annoncé. Et d'ajouter : "Je vais m'accrocher". Nous voilà rassurés.