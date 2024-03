Multimillionnaire comme Mbappé, et pourtant il ne joue "qu'aux jeux vidéos"

Les jeux vidéos peuvent être une source de revenus très lucrative.

Qui a dit que le football était le seul sport à brasser des énormes sommes d'argent ? Personne ou peut être seulement les mauvaises langues qui voient d'un très mauvais œil les sommes brassées dans le football assez faramineuses pour certains clubs et joueurs appuyés par des pays particulièrement puissants.

Sachez que l'industrie des jeux vidéos amassent également beaucoup d'argent et que le e-sport a de plus en plus de revenus grâce à une notoriété grandissante et l'arrivée de nombreux sponsors. Ceux-ci visent un public jeune sur les différents réseaux sociaux et plateformes.

L'une des stars de l'e-sport peut en témoigner. Il est déjà multimillionnaire en passant ses journées entières à se préparer physiquement et mentalement dans un premier temps puis en jouant sur la console avec une manette ou sur le clavier de l'ordinateur. Son nom ne vous dit sans doute rien : Faker.

Star sud-coréenne, le pays numéro 1 du e-sport, Faker est une légende du jeu vidéo League of Legends sur PC. Si pour beaucoup, "LOL" est un passe temps, un moment de jeu et de partage avec des amis en réalisant des "Aram" ou des parties classées, les différents modes de jeu, pour Faker, il n'y a rien de tout ça.

Membre de l'équipe SK Telecom, une équipe professionnelle de e sport, Lee Sang-hyeok de son vrai nom, est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps à League of Legends. Il est le seul joueur à avoir gagné quatre fois le Championnat du monde de League of Legends, le premier étant en 2013, le second en 2015, le troisième en 2016 puis le tout dernier en 2023, 7 ans après son dernier titre, faisant taire certaines critiques le disant "terminé".

Grâce à son métier, Faker a amassé une fortune assez impressionnantes, ses gains recensés, à l'image d'une carrière de joueur de tennis, s'élèveraient à plus d'un million de dollars. Pour la seule année 2016, lui et ses coéquipiers avaient remporté 2 millions de dollars lors des championnats du monde. Des revenus fous pourtant assez loin de la réalité. Au delà des gains, Faker a également un salaire assez onéreux au sein de son équipe. Les chiffres sont d'ailleurs secrètement gardés.

Viennent ensuite, comme pour les stars du foot, les revenus provenant des sponsors. Faker est connu dans le e-sport pour avoir signé des contrats très lucratifs. Il a notamment conclu un partenariat avec la marque textile Uniqlo, pour sa ligne d'équipement de jeu, un autre avec le fabricant de smartphones Samsung, pour la promotion de ses derniers appareils, et plus récemment avec BMW et Razer.

Faker a également des revenus grâce aux plateformes comme Twitch avec de nombreux abonnements au quotidien. Les publicités présentes en permanence sur Youtube ou Twitch permettent également d'avoir d'autres revenus. Avec de telles sommes d'argent, Faker a investi dans plusieurs secteurs. Il a notamment acheté une tour, la célèbre Faker Tower en Corée du Sud et pris des parts dans son équipe de e-sport. Un vrai business man en somme...