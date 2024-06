Daniil Medvedev a un nouveau conseiller secret et il s'agit d'une ancienne star française

Pour faire face à la concurrence de Carlos Alcaraz et de Jannik Sinner, Daniil Medvedev a décidé d'étoffer son staff, avec un nouveau Français.

Actuel quatrième joueur mondial, Daniil Medvedev a remporté une fois l'US Open, en 2021, et a atteint trois fois la finale de l'Open d'Australie. À 28 ans, le joueur de 1,98 mètres a une technique particulière, lui permettant de trouver des angles de frappe en fond de court particulièrement inattendus. Si on le voyait assez naturellement prendre la suite du Big Three (Federer, Nadal et Djokovic) en bout de course, il est aujourd'hui challengé par une génération plus jeune. Illustration flagrante de cette concurrence nouvelle : sa défaite en début d'année à l'Open d'Australie, où Sinner l'a vaincu un cinq sets en finale.

Pour tenter de prendre l'ascendant sur les Sinner et autres Alcaraz à la tête d'un circuit toujours plus exigeant, Daniil Medvedev est accompagné depuis plusieurs années dans le box du staff par le Français Gilles Cervara. Le Russe, qui a grandi a Monaco, a remporté avec son entraineur français une quinzaine de tournois sur le circuit ATP, dont un grand chelem. Mais depuis quelques mois, il a ajouté dans son clan une nouvelle tête. Réputé pour être un joueur cérébral, qui fait déjouer tactiquement ses adversaires, l'actuel numéro 4 mondial s'est adjoint les services de l'ancien tennisman français Gilles Simon. Une valeur sure pour préparer ses matchs et encore passer un cap.

Connu lui aussi pour son jeu tactique et épuisant pour l'adversaire, Gilles Simon a pris sa retraite à la fin de l'année 2022 et a accédé au top de sa carrière à la sixième place mondiale. C'est d'abord pour sa capacité à lire le jeu des adversaires que Medvedev a choisi de travailler avec Gilles Simon. "Lorsqu'on a commencé à travailler ensemble, j'ai vu qu'il comprenait tellement de choses sur le tennis. Beaucoup de joueurs ne pensent même pas à cela […]. Lui, peut expliquer avec des mots pourquoi il a vu telle chose sur le court. C'est très fort, peu de joueurs peuvent le faire", a vanté l'intéressé.

Mais si le Russe a voulu travailler avec Gilles Simon, c'est aussi parce que Daniil n'aimait pas du tout jouer contre le Français. Malgré les différences de dynamiques de carrière lorsque qu'ils se sont affrontés, Simon a en effet battu Medvedev par trois fois contre une seule défaite dans leurs confrontations. "J'ai pensé à Gilles, parce qu'il savait comment jouer contre moi. C'est un fait, je détestais l'affronter, parce que lorsque j'étais sur le court, il savait ce que j'allais faire. Il savait comment me battre, ce qui n'est pas une chose facile. C'est la première chose, il peut me dire comment il faisait, et on peut travailler là-dessus", a aussi déclaré Medvedev.

Si le Français n'est pas présent physiquement à tous les tournois, il prépare les rencontres en amont, et devrait être dans le box du Russe pour les prochains tournois du grand chelem.