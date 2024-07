Il est un acteur mondialement reconnu et a refusé de signer à Manchester United

Jouer pour Manchester United est un rêve pour beaucoup de jeunes footballeurs. Pourtant, un des plus grands acteurs de l'histoire a un jour refusé de jouer pour les Red Devils.

L'histoire du football regorge d'anecdotes de stars du cinéma ou de la chanson qui ont tenté, un jour, de rentrer dans le monde du ballon rond, par divers moyens. C'est également le sujet de nombreux films, réalisés par de grands réalisateurs. On peut ainsi penser à "Coup de tête", par Jean-Jacques Annaud, ou plus récemment à "Looking for Eric", de Ken Loach, qui a remporté le prix du jury à Cannes avec parmi les acteurs un certain Eric Cantona.

On retrouve également régulièrement des acteurs reconnus dans les travées des stades. En France, chaque match de Ligue des champions du Paris Saint-Germain est l'occasion de voir dans les tribunes des supporters historiques comme Jamel Debbouze. Un des acteurs les plus connu d'Hollywood, Tom Cruise, est de son côté fan du Real Madrid et ne manque jamais une occasion de pouvoir admirer les joueurs de Carlo Ancelotti.

Mais pour d'autres acteurs, il n'a pas seulement été question d'incarner à l'écran des footballeurs ou de supporter une équipe, mais bien de signer professionnellement dans un club lorsqu'ils étaient plus jeunes. Pour certains, on parle même des plus grands clubs du monde. Ainsi, Manchester United a tenté de s'adjoindre les services de l'espion le plus connu de la couronne britannique, à savoir l'immense Sean Connery.

Sean Connery lors d'un entraînement des Glasgow Rangers, son club de coeur, dans les années 2000. © Jan Trestik/AP/SIPA (publiée le 06/05/2024)

L'acteur, décédé en 2020 à l'âge de 90 ans, était en effet un passionné du ballon rond et loin d'être maladroit sur un terrain. Né à Edimbourg, il a joué durant plusieurs années sur les pelouses écossaises avant d'être repéré par nul autre que Matt Busby, le coach aux plus de 1000 matchs sur le banc des Red Devils. Ce dernier propose au futur acteur de James Bond la somme de 25 livres par semaine pour rejoindre le club de Manchester United.

Mais Connery décide de refuser, et il a expliqué ce choix en 2005 à un magazine écossais : "À l'époque je voulais réellement accepter l'offre parce que j'aimais le football. Mais j'ai réalisé qu'un footballeur de haut niveau ne pouvait être à la hauteur que jusqu'à l'âge de 30 ans, et j'avais déjà 23 ans. J'ai décidé de devenir acteur et ce choix s'est avéré être l'un de mes coups les plus intelligents."

Il est en effet difficile de donner tort à l'Ecossais, qui a par la suite incarné James Bond lors des six premiers films de la saga, avant de tourner dans des films iconiques comme "Le Crime de l'Orient-Express" ou "Indiana Jones". Il a également été anoblie par la reine Elisabeth II en 2000. Et surtout, en tant qu'acteur, il a tourné jusqu'en 2003 avec une apparition remarquée dans La Ligue des gentlemen extraordinaires de Stephen Norrington. Il avait 73 ans !