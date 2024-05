Transpirer ne veut pas dire éliminer, ce qui fait vraiment maigrir est ailleurs

La transpiration qu'on évacue tous les jours permet elle d'éliminer plus rapidement ? La réponse est non et ce qui brûle les graisses est ailleurs...

L'été approche et pour ceux qui transpirent assez rapidement, les séances de sport risquent de se transformer en une cascade de sueur. En moyenne, notre corps sécrète 1 litre de sueur par jour. Mais ce chiffre peut considérablement augmenter sous l'effet de la chaleur ou d'un entraînement intense. Au maximum, nous pouvons même produire jusqu'à 3 à 4 litres de transpiration !

Pas très agréable nous direz-vous. Et bien vous avez parfaitement raison ! Sachez que transpirer ne permet pas forcément d'éliminer plus rapidement, ceci est un mythe que des scientifiques ont d'ailleurs décidé de casser. Publiée récemment dans le New York Times, une étude révèle que l'idée qu'on élimine des toxines par la transpiration est fausse.

La transpiration permet simplement de réguler sa température corporelle. Elle ne sert pas, contrairement à la croyance populaire, à expulser des déchets ou éliminer des substances toxiques. À l'inverse d'ailleurs, quand on a froid, notre corps provoque des frissons pour réchauffer la surface de notre peau.

Les plus sceptiques auront du mal à le croire et une étude dans la revue Environment International affirme qu'il y a tout de même une petite nuance à apporter : si la transpiration est majoritairement composée d'eau et de minéraux, elle peut parfois aussi contenir des traces de diverses toxines. Mais qu'on ne s'y trompe pas : ces substances sont évacuées à des doses si faibles qu'elles sont négligeables.

Le chimiste Joe Schwarcez estime en effet qu'on évacue "de nombreuses substances" dans la transpiration, mais "la présence d'un produit chimique n'équivaut pas à la présence du risque". Les produits chimiques ou toxiques que nous créons, dits toxines, sont attirés par la graisse et ont en réalité du mal à s'évacuer avec la transpiration. Pour une personne exerçant une activité intense de 45 minutes et perdant 2 litres de transpiration par jour, moins d'un dixième de nanogramme des toxines a été relevé...

Pour ceux qui pensent que transpirer fait maigrir, la réponse est donc non, car la transpiration elle-même ne brûle pas directement de calories. Les plus grandes sources d'élimination proviennent en fait essentiellement de notre foie et de notre rein. Et si le sport est si bon, ce n'est pas pour la transpiration qu'il provoque, mais pour tout autre chose : dans l'effort, votre corps est en train de brûler des calories pour alimenter en énergie vos muscles qui en ont bien besoin. Ce n'est donc pas le simple fait de transpirer qui brûle des calories, mais plutôt la raison pour laquelle vous transpirez, à savoir l'activité physique !