"Kylian ne sait pas..." : Cristiano Ronaldo avait un sérieux doute sur le jeu de Mbappé au Real, et il avait raison !

La star portugaise a évoqué le rôle de Mbappé au Real Madrid avec un petit reproche à la clé.

Après des débuts compliqués, Kylian Mbappé a enfin pris son rythme de croisière avec le Real Madrid et est redevenu le joueur indispensable qu'il était avec des buts, des passes décisives et une véritable influence sur le jeu et probablement sur ses coéquipiers.

Si le Français a dû encaisser les critiques des fans et même des observateurs pendant des mois, au sein du Real Madrid, on a pas vraiment douté de ses capacités de rebon. Et les plus grandes légendes du club sont convaincues que Kylian Mbappé va réussir au sein de la "Maison Blanche."

C'est notamment le cas de Cristiano Ronaldo, idole du Français, qui croit en la réussite de Mbappé, même s'il a un avis bien tranché sur son rôle et sa position dans le jeu. "Si j'étais au Real Madrid, j'apprendrais à Mbappé à jouer en tant que numéro 9. Parce que je ne suis pas un attaquant. Je me suis habitué à jouer en tant qu'attaquant", a-t-il commenté dans l'émission espagnole Los Amigos de Edu'.

"La position d'attaquant rend les choses un peu difficiles pour Mbappé, car il ne sait pas jouer en tant qu'attaquant à mon avis... Ce n'est pas qu'il ne sait pas, ce n'est pas sa position", a aussi expliqué le quintuple Ballon d'or qui évolue actuellement en Arabie Saoudite. Pas forcément l'avis de Mbappé, qui avait évoqué sa polyvalence en arrivant à Madrid : "Comme je l'ai dit le jour de ma présentation, je suis capable d'évoluer aux trois postes de l'attaque. Quelle que soit celui où je serai utilisé, je jouerai avec le même état d'esprit", a-t-il encore indiqué récemment en zone mixte.

Malgré cette interrogation autour de la position de Kylian Mbappé, le Portugais, qui vise une 6e Coupe du monde en 2026, a encouragé les supporters et les observateurs du Real a être bienveillants. "Prenez soin de lui. Prenez soin de lui. Je dis aux supporters du Real Madrid... Prenez soin de ce gamin", a lancé Ronaldo avec insistance.

Et Ronaldo avait en tout cas raison, puisque Mbappé semble petit à petit s'affirmer dans cette fameuse position de 9 depuis quelques semaines et prendre ses marques à la pointe de l'attaque. La preuve avec le triplé inscrit contre Manchester City le 19 février, en Ligue des champions.

La relation entre les deux hommes est particulière puisque Mbappé avait des posters de Ronaldo avec le maillot du Real Madrid dans sa chambre. "Je l'aime beaucoup, et pas seulement à cause de cette histoire", avoue CR7. "Je le vois vraiment comme une star et il va donner beaucoup de joie au Real Madrid." Reste désormais au champion du monde à répondre sur le terrain et d'ajouter des lignes à son palmarès.