Avec 36 millions d'abonnés sur YouTube, cet influenceur star veut participer aux JO 2028

Influenceur et sport font bon ménage et l'un d'entre eux, très connu, va tenter l'impensable.

Les derniers Jeux olympiques, et notamment ceux de Paris 2024 pour nous en France, vont certainement créer des vocations et des envies pour les plus jeunes. L'engouement des JO est une chose vraiment unique pour les sportifs de haut niveau qui y voient très souvent une véritable consécration.

Globalement, participer aux JO est accessible pour toutes les personnes qui se conforment à la Charte olympique et suivent les règles de la Fédération Internationale (FI) qui régit son sport. Les FI élaborent ensuite des règles et organisent des épreuves de qualifications, tandis que le Comité National Olympique (CNO) du pays de l'athlète encadre et soutient l'athlète et a la responsabilité de l'inscrire aux Jeux.

Si le chemin s'annonce encore très long, un influenceur veut tenter l'aventure, son nom : IShowSpeed. Bien connu sur YouTube avec plus de 36 millions d'abonnés grâce à ses défis, ses crises de rage et ses invités souvent prestigieux dans les vidéos (Pogba, Cristiano Ronaldo, Patrick Mahomes etc...), l'Américain va vite... Très vite.

Il a notamment terminé, avec un chrono de 4,44 secondes, parmi les trente athlètes les plus rapides de la draft NFL sur 36,5m. Sa renommée sur le sprint s'est surtout faite lors de son duel face au champion olympique Noah Lyles dans le cadre d'un pari à 100 000 dollars. Sur un 50m, Speed a mieux démarré que le médaillé d'or des JO de Paris avant de finalement s'incliner pour pas grand chose.

La route s'annonce donc encore longue, surtout que la sélection américaine est la plus difficile comme l'explique un coach de l'Insep. "Il faut non seulement courir sous les 9,90 secondes, mais aussi surmonter la redoutable concurrence américaine, où seuls les trois meilleurs sont sélectionnés."

Pour y parvenir, Darren Jason Watkins JR de son vrai nom, va se faire coacher par la championne olympique du 4x100m, Sha'Carri Richardson qui lui a proposé ses services lors du dernier Super Bowl. "Avant de courir, je dois d'abord t'apprendre à être un sprinter… Tu viens pendant une journée, tu fais tout mon entraînement, et après ça, on peut organiser quelque chose. Mais tu dois d'abord faire ce que je fais avant de courir… Tu dois d'abord être un athlète sur piste avant une course."