On sait pourquoi certaines personnes ne transpirent pas en faisant du sport, elles courent un vrai risque

Entre transpirer beaucoup et pas du tout, il y a des conséquences et des explications sur votre corps.

La sueur est une alliée essentielle de notre thermorégulation, mais elle n'est pas produite de la même manière par tous. Alors que certains sont trempés lors d'un simple cours de sport, voire lors d'une marche un peu soutenue, d'autres restent étonnamment "secs" en toutes circonstances. Que révèle la science sur ce mystère ?

L'anhidrose, ou absence totale de transpiration, et l'hyperhidrose, transpiration excessive, sont deux phénomènes connus. Dans le premier cas que certains pourraient trouver enviable, le corps peine à réguler sa température, ce qui augmente le risque de coup de chaleur et provoque d'autres conséquences graves si rien n'est fait.

La transpiration est en effet un mécanisme vital car elle refroidit le corps grâce à l'évaporation de la sueur produite par les glandes sudoripares. Chez certains individus, ce système est moins actif ou totalement absent, ce qui peut s'expliquer par des différences biologiques, génétiques ou nerveuses.

Derrière ce phénomène, plusieurs pistes scientifiques émergent comme des facteurs génétiques et anatomiques car certaines personnes naissent avec moins de glandes sudoripares actives. Paradoxalement, les individus en meilleure forme peuvent commencer à transpirer plus tôt et de manière plus efficace, car leur corps anticipe et régule mieux la montée en température. Inversement, un corps non entraîné peut produire plus de chaleur sans évacuer efficacement via la sueur.

L'hydratation, la température ambiante, l'intensité de l'effort, les hormones, ou encore les composantes émotionnelles (stress, nervosité…) jouent aussi un rôle déterminant dans le déclenchement ou l'absence de transpiration. L'absence de transpiration (anhidrose) peut entraîner un risque accru de surchauffe, alors que l'excès (hyperhidrose) peut nuire au confort et à la peau, voire générer un mal-être émotionnel ou social.

En résumé, ne pas transpirer autant que d'autres pendant l'exercice peut sembler anodin, mais cela peut cacher un déséquilibre physiologique...