Pourquoi changer les draps chaque semaine est une erreur : à quelle fréquence doit-on vraiment les laver ?

Changer ses draps chaque semaine est souvent recommandé. Voici pourquoi cela peut être une erreur...

A quelle fréquence lavez-vous vos draps ou housses de couette ? Selon un sondage Ifop/Les-Matelas.fr datant de 2022, seuls 37% des Français lavent leurs draps de manière hebdomadaire, 38% le font tous les 15 jours et 18% une fois par mois. Pourtant, 100 litres de sueur sont absorbés en moyenne par lit chaque année !

Pendant votre sommeil, votre corps libère de la sueur, des peaux mortes et d'autres fluides corporels qui s'accumulent rapidement dans vos draps. Cet environnement est propice au développement de bactéries et d'acariens, surtout en été quand la chaleur et l'humidité favorisent leur prolifération.

Vos habitudes personnelles jouent aussi un grand rôle. Allergies, animaux dormant dans le lit ou transpiration abondante imposent des lavages plus fréquents. Les draps accumulent peaux mortes, poussières et sueur, un terrain idéal pour acariens et champignons microscopiques déclenchant allergies et problèmes respiratoires.

Beaucoup pensent donc bien faire en changeant leurs draps chaque semaine, suivant les conseils de nombreux spécialistes. Pourtant, laver sa literie trop souvent pourrait en réalité être contre-productif pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la fréquence idéale dépend de votre environnement et de votre mode de vie. En été, transpiration et humidité favorisent le développement de bactéries et d'odeurs, nécessitant un lavage tous les 3-4 jours.

Certaines situations nécessitent des changements encore plus fréquents :

Si vous êtes malade, optez pour un lavage tous les 2 jours pour éviter la réinfection.

Les enfants en bas âge, les animaux dormant dans le lit ou les repas au lit imposent aussi des lavages plus rapprochés.

En cas d'allergie, changer ses draps tous les 3-4 jours limite l'exposition aux allergènes.

Mais la méthode de lavage compte autant que la fréquence. L'idéal est une eau à 60°C qui tue la plupart des bactéries et allergènes, surtout si un membre du foyer est malade ou allergique. Un cycle hebdomadaire suffit généralement à éliminer les résidus invisibles.

Pour de meilleurs résultats, lavez les draps séparément ou avec d'autres textiles légers. Évitez de les mélanger à des pièces lourdes comme les jeans qui peuvent abîmer les fibres délicates. Côté séchage, veillez à ce que vos draps soient complètement secs pour éviter moisissures et moisissures. Si possible, préférez un séchage à l'air libre, sinon optez pour un cycle long au sèche-linge.