Une femme de 100 ans devient virale grâce à son entraînement en salle de sport, elle partage ses conseils pour une longue vie

Centenaire, elle a un entraînement quotidien digne d'une jeune femme.

Faire du sport pour rester en pleine forme et maîtriser son physique, même à la retraite, c'est pour beaucoup un vrai objectif et une mission quotidienne. Même si ce n'est pas toujours évident de trouver le temps et de faire l'exercice qui nous fait du bien, la pratique est nécessaire pour éviter la sédentarisation.

Et quand on parle de sédentarisation, ne pensez surtout pas à Ruth Lemay. Cette femme, âgée de 100 ans, est devenue virale grâce à son entraînement quotidien, devenant un exemple dans le monde entier. Son quotidien ? Du sport à la salle trois fois par semaine. Elle fait du vélo couché pendant 30 minutes, se repose cinq minutes, puis roule à nouveau 30 minutes puis marche plus d'un kilomètre sur la piste.

"J'ai toujours fait de l'exercice ", a confié Ruth Lemay, qui vit à Virginia Beach, en Virginie, au site américain TODAY.com. " Je me sens bien. Je suis peut-être un peu fatigué après le vélo et la marche, mais ce n'est pas grave. Je ne m'attends pas à ne pas être fatigué."

© Capture Instagram

L'Américaine est devenue une véritable star sur les réseaux sociaux lorsque qu'une vidéo d'elle en train de s'entraîner a été présentée par evrydayclub, une page Instagram axée sur le contenu relatif au maintien en forme. L'extrait a reçu des centaines de réponses et plus de 600 000 "j'aime".

"Nous avons été vraiment surpris d'apprendre qu'elle avait 100 ans, car elle est magnifique pour son âge", a déclaré le responsable du compte. "La plus grande leçon de longévité que nous tirons d'elle, c'est l'importance de rester actif."

Les secrets de sa longévité ne sont pas inatteignables, loin de là. Ruth pratique des étirements, levés de genoux, battements de jambes et haltères légers au quotidien et de la marche également les jours où elle n'est pas à la salle de sport. La marche reste son activité favorite, elle pouvait marcher jusqu'à 6,5 km par jour à une époque.

Sa fille a également témoigné sur son état de forme et son alimentation, déterminante. Et encore une fois, des choses simples avec du yaourt sans gras , des noix et des flocons d'avoine avec de la banane et du lait, ou un œuf brouillé avec du pain grillé. Ses protéines sont généralement du poulet, de la dinde ou des fruits de mer. Le bœuf et le porc sont évités. Et pour accompagner tout cela, des légumes et des fruits... " J'adore les légumes. J'ai grandi à la campagne et mon père cultivait toutes sortes de légumes, et ils étaient excellents pour la santé", explique-t-elle. À vous de jouer !