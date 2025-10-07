Voici comment faire hiverner votre géranium, il refleurira magnifiquement au printemps

Avant l'arrivée de l'hiver, il est essentiel de prendre soin de vos géraniums pour les garder en bonne santé jusqu'au printemps.

L'hiver approche et il est plus que temps de prendre soin de ses plantes et fleurs en tout genre. Parmi les plantes les plus populaires de nos jardins et balcons, on trouve évidemment le géranium. Il est partout, se cultive facilement en pot, en massif ou sur un petit balcon. Mais encore faut-il parvenir à bien lui faire passer l'hiver. Les géraniums craignent le gel et nécessitent un hivernage adapté selon leur variété et votre région.

Tout d'abord, il est important de distinguer les différents types de géraniums. Les géraniums lierre, également appelés pélargoniums, sont semi-retombants et s'hivernent plus facilement en gardant les vieilles tiges dans leurs pots d'origine. Ils résistent davantage au gel. Si vous habitez dans une région aux hivers doux, vous pouvez conserver vos géraniums en place en rabattant les tiges à 10 cm et en les protégeant avec des arceaux recouverts d'un voile d'hivernage. Dans les régions plus froides, il est préférable de rentrer les pots à l'abri dans un local non chauffé comme un garage ou une cave, en coupant les tiges à 10 cm également et en s'assurant qu'ils disposent de suffisamment de lumière.

Les géraniums vivaces, eux, ont des fleurs dans les tons de bleu ou de rose et sont très résistants à la chaleur mais beaucoup moins au froid ! Avant les premières gelées, préparez vos géraniums en nettoyant soigneusement les potées et les jardinières. Coupez toutes les fleurs fanées et les tiges abîmées.

Pour les géraniums vivaces, une autre technique consiste à déraciner les géraniums, à secouer la terre et à emballer les tiges dans du papier journal avant de les stocker au sous-sol sur des étagères, à l'abri de la lumière. L'arrosage est alors à proscrire jusqu'au printemps. Vous pouvez aussi réaliser des boutures avec les pousses de septembre, en les plaçant dans des godets remplis de terreau, à une température de 10 à 15°C. Vaporisez-les régulièrement avec une solution de bouillie bordelaise diluée pour éviter les maladies. Au printemps, les boutures bien enracinées pourront être rempotées.

Pour une reprise en douceur, recommencez à arroser progressivement vos géraniums hivernés à partir de mars, puis apportez de l'engrais. Ressortez les pots début mai lorsque les températures remontent. Vos géraniums seront ainsi prêts à refleurir magnifiquement pour égayer votre jardin ou votre balcon pendant toute la belle saison !