Riche en protéines, pas cher et bon pour la planète… et pourtant, on en mange très peu

Varier les menus tout en gérant son budget peut s'avérer difficile. Ce produit simple et pleins de bienfaits est trop souvent oublié des Français.

Trouver de nouvelles idées de repas peut vite devenir un casse-tête quand les températures baissent et que les étals s'appauvrissent en produits frais, colorés et qui plaisent aux enfants comme aux plus grands. La solution pour le goût comme pour votre santé pourrait bien être un ingrédient trop souvent boudé dans nos cuisines...

Les chiffres sont sans appel : en France, on consomme 2 fois moins de légumineuses que la moyenne européenne, et 4 fois moins qu'au niveau mondial ! Un vrai raté quand on sait que ces petites graines regorgent de trésors. Lentilles, pois chiches, haricots secs… La famille des légumineuses est vaste mais peine encore à s'imposer dans nos menus quotidiens.

Le problème est souvent qu'on ne sait pas comment les cuisiner. Les lentilles, les pois chiches ou les haricots rouges ont une mauvaise image. Est-ce le souvenir de la cantine ou d'expériences culinaires ratées ? On les trouve souvent un peu fades. A tort car ils peuvent être la base de délicieuses recettes. Loin de chez nous, comme dans certains pays comme le Mexique ou l'Inde, ils sont même la base de l'alimentation du quotidien avec des recettes pleines de couleur et de saveur. Vous doutez ? Avec un peu d'inspiration, on peut facilement les métamorphoser. Si on vous dit chili con carne, houmous, falafels ou dahl de lentilles, les légumineuses deviennent tout de suite plus attirants !

Et vous auriez bien raison de vous y pencher car les légumineuses ont plus d'un atout dans leur sac. Leurs bénéfices pour la santé sont quasi-inépuisables. Elles sont une excellente source de protéines végétales : 100 g de légumineuses cuites apportent 5 à 10 grammes de protéines, soit l'équivalent de 50 grammes de viande. Elles contiennent aussi une grande quantité de fibres, essentielles au bon transit intestinal. Leur index glycémique bas permet également de prévenir les fringales et convient aux diabétiques. Sans oublier leur richesse en vitamines B et en minéraux comme le fer, le magnésium ou le zinc.

Autre avantage, et non des moindres : les légumineuses sont très économiques. Leur prix défie toute concurrence. Avec un sachet de lentilles et une courge, on peut concocter un succulent dhal pour une poignée d'euros. Faciles à stocker, disponibles partout et pas cher, les légumineuses se conservent des mois dans les placards, permettant de prévoir des repas même quand le frigo est vide.

Dernière raison de craquer, opter pour les légumineuses est un geste fort pour la planète. Leur culture nécessite peu d'engrais et contribue à enrichir naturellement les sols. En remplaçant la viande par des protéines végétales, on réduit aussi drastiquement son empreinte carbone.