"Ma deuxième copine" : Quentin Fillon Maillet a une relation particulière avec sa carabine et s'est même entraîné avec le GIGN

Le Français vise encore de nouvelles médailles après son double titre olympique à Milan Cortina.

Quentin Fillon Maillet va-t-il réaliser de nouveaux Jeux olympiques majestueux ? En 2018, le Français a été la star de la délégation française, mais aussi, tout simplement, des JO, avec un total de cinq médailles en six courses, dont l'or sur l'individuel et la poursuite, ainsi que l'argent en sprint, relais mixte et en relais hommes.

En Italie, le Français n'était pas l'immense favori. Son compatriote Arthur Perrot pouvait d'ailleurs lui voler la vedette... Mais c'est bien le Français qui cartonne une nouvelle fois avec deux médailles d'or sur le relais mixte et sur le sprint, le faisant une nouvelle fois entrer dans la légende du biathlon.

Sa carabine justement, Quentin Fillon Maillet la bichonne au quotidien. Il a d'ailleurs pris le temps de la développer lui même pour qu'elle soit parfaitement adaptée. "J'ai fait des études en conception industrielle et ça me plaisait de lier mes deux passions en créant ma carabine. C'est beaucoup d'investissement, mais cela rend ma relation avec elle encore plus forte", a d'ailleurs expliqué le Français pour Ski Chrono.

C'est donc notamment pour cela que le double champion olympique et vainqueur du gros Globe de cristal en 2022 parle de sa carabine comme sa "seconde copine".

Quentin Fillon Maillet se prépare également méticuleusement avant chaque compétition. C'était le cas en 2022 avant les JO lorsqu'il a passé deux jours à s'entraîner avec les tireurs d'élite du GIGN au sein de leur base de Satory dans les Yvelines avec un seul objectif, pouvoir tirer des enseignements sur leur manière de tirer sous pression.

Avec désormais beaucoup d'expérience et moins de nervosité, "QFM" vise "des médailles". "Après en avoir remporté cinq à Pékin, j'ai de grandes ambitions pour Milano Cortina. L'Italie sera également un formidable pays hôte. Le biathlon se déroulera sur un site historique où nous concourons chaque année en Coupe du monde ou aux Championnats du monde" a lancé le Français pour le site Olympics, affichant ses ambitions.