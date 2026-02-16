Deux phénomènes météo vont bouleverser le temps cette semaine : l'un au nord, l'autre au sud

La météo de la semaine sera encore marquée par les intempéries. Deux phénomènes ponctuels sont particulièrement à surveiller.

Vous avez l'impression qu'il pleut tout le temps ? Eh bien, ce n'est pas près de s'arrêter. Cette semaine encore, le mauvais temps est au rendez-vous. Impossible d'échapper aux averses dans les prochains jours, provoquant un ressenti désagréable, malgré des températures qui sont reparties à la hausse. Dès ce lundi 16 février, de fortes précipitations circulent sur une grande partie du pays et peuvent prendre un caractère orageux dans le nord. La pluie est plus rare sur le pourtour méditerranéen.

Mardi, alors que les pluies s'échappent par l'est, une nouvelle perturbation arrive par l'arc atlantique. Entre les deux, une brève accalmie se dessine. Le sud-est profite d'une ambiance quasi printanière avec jusqu'à 18 degrés. Mercredi, le front pluvieux va finalement traverser les deux tiers du pays avec un renforcement du vent sur les côtes atlantiques. Le pourtour méditerranéen reste à l'abri. Un premier phénomène remarquable touchera le nord du pays, du Haut-Rhin au Pas-de-Calais. Le temps devrait se refroidir avec la levée de la bise provoquant possiblement en fin de journée quelques chutes de neige, prévoit La Chaine météo. Les minimales s'y situeront entre -1 et 2 degrés.

© La Chaine météo

Une dépression arrivera, par ailleurs, jeudi et traversera le pays de la côte atlantique à la Méditerranée, avec des cumuls possiblement importants du centre à l'est du pays. Un "coup de vent" est aussi à surveiller entre l'Aquitaine, les Pyrénées et le Roussillon. Ce second phénomène pourrait ensuite se renforcer près de la Méditerranée avec beaucoup de mistral et de tramontane. Les vents pourraient dépasser les 100 km/h. Les zones les plus touchées et l'intensité des rafales restent à préciser. Il faudra donc bien suivre les prévisions pour connaitre l'ampleur du phénomène.

Avec le temps perturbé, la mer pourrait également s'agiter avec des vagues jusqu'à 9 mètres, notamment sur la façade atlantique, les coefficients de marée étant particulièrement élevés. Le risque d'inondations et de crues va donc continuer avec des sols déjà saturés. Il pourrait tomber entre le 16 et le 22 février 40 à 100 mm selon les régions. Le risque d'avalanches est aussi maintenu suite aux chutes de neige abondantes en montagne.

Il faudrait attendre au moins le week-end pour voir le temps légèrement se calmer avec le retour progressif de l'anticyclone. La situation devrait notamment s'améliorer dans le sud du pays avec de belles éclaircies. Les températures pourraient repartir à la hausse.