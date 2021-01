DIRECT. Vendée Globe : Dalin premier à l'arrivée mais Bestaven vainqueur du classement ?

VENDEE GLOBE 2020-2021. L'heure de vérité a bientôt sonné sur le Vendée Globe. L'arrivée du vainqueur est prévue en fin de journée mais le classement final est encore très incertain. Charlie Dalin pourrait arriver en première position mais être finalement devancé par Yannick Bestaven et Boris Herrmann, qui bénéficient de bonifications de temps. Suivez l'actu en live.

12:11 - Bestaven toujours donné gagnant par Richomme Selon les prévisions de Yoan Richomme, qui tiennent comptent des bonifications de temps, Yanick Bestaven ne passera pas la ligne d'arrivée en première position mais reste le mieux placé pour remporter ce Vendée Globe. il s'imposerait avec seulement 58 minutes d'avance sur Charlie Dalin ! Ce dernier va-t-il être capable d'accélérer encore dans le sprint final pour se mettre à l'abri ? Mise à jour de 12h pic.twitter.com/92bowDH4if — Yoann Richomme (@yoannrichomme) January 27, 2021 12:03 - Charlie Dalin maintient l'écart au pointage de 12h Le classement vient d'être mis à jour par la direction de course : à 12h, Charlie Dalin conserve le première position, avec des écarts relativement stables sur ses poursuivants. Il a tout de même repris 2 miles Louis Burton, deuxième, une dizaine à Boris Herrmann, troisième, 4 miles à Thomas Ruyant, quatrième, et 7miles à Yannick Bestaven, cinquième. Le suspense est toujours intense ! 11:49 - Quelle prime pour le vainqueur du Vendée Globe ? Le classement final de ce Vendée Globe 2020-2021 comporte également un enjeu financier puisque des primes sont attribuées aux skippers. Le gagnant empochera ainsi un chèque le second recevra la somme de 140 000 euros, le troisième 100 000 euros. Découvrez tous les chiffres dans notre article consacré au sujet. 11:42 - Clarisse Crémer : "Il va y avoir des déçus" La skippeuse du bateau Banque Populaire, actuellement positionnée en 12e position, s'est exprimé hier au sujet du sprint final, lors de la vacation radio : "J’ai le site internet du Vendée Globe donc je regarde sur la cartographie les premiers. C’est fou ! Tous les jours, je fais des petits routages. Mais j’ai effectivement bien peur que ce ne soit pas le premier qui coupe la ligne qui gagne le Vendée Globe. Il faudra faire la fête à tout le monde et dire à la fin qui a gagné ! On était optimiste au départ quant aux conditions sanitaires du retour. Là, c’est 'craignos' mais on ne peut pas se plaindre car on a évité tout ça pendant trois mois. Clairement, Charlie (Dalin) a repris l’avantage. Autant il y a trois jours, on pouvait se poser la question. Mais je pense que Charlie est clairement positionné entre la ligne et Louis (Burton). Je mettrais quand même une bille sur Boris (Herrmann) pour gagner. C’est chaud quand même ! Le pauvre Thomas (Ruyant), il a été dans les trois premiers toute la course… Il va y avoir des déçus c’est sûr ! Cela va dépendre du vent à l’arrivée… J’ai fait de la course à pied pendant dix ans, et le mec qui gère bien sa course, il peut gagner au sprint final, comme Boris. Je trouve que tout le monde a du mérite. Ce Vendée Globe a tellement été particulier. J’aimerais bien que tout le monde gagne !". 11:31 - Yannick Moreau : "Un peu de chaleur et d’humanité aux skippers du Vendée Globe qui le méritent bien" Le maire des Sables d'Olonne s'est satisfait de cette décision du préfet d'accorder "un accueil a minima" à l'arrivée des participants : « UNE HAIE D’HONNEUR » CONSTITUÉE DE BÉNÉVOLES SABLAIS ACCUEILLERA BIEN LES 1ERS SKIPPERS DU VENDÉE GLOBE Ce n’est... Publiée par Yannick Moreau sur Mardi 26 janvier 2021 11:24 - Une arrivée sans spectateurs ou presque Compte tenu du contexte sanitaire, l'arrivée de ce Vendée Globe s'effectuera à huis clos, sans public. Un crève-cœur pour les nombreux fans de voile qui s'empressent traditionnellement sur les ponts des Sables d'Olonne pour saluer les marins, mais aussi pour le maire de la ville, Yannick Moreau, qui a même écrit une lettre à Emmanuel Macron pour tenter de bénéficier d'un régime de faveur. L'élu a finalement obtenu du préfet la tenue d'une haie d'honneur limitée aux 300 bénévoles. Un marquage au sol tous les quatre mètres permettra de respecter les distances physique. 11:16 - Giancarlo Pedote : "Hâte de pouvoir embrasser ma famille" Le skipper italien qui navigue actuellement en 7e position sur son bateau Prysmian group, s'est confié lors le vacation de 10h ce matin : "C’est une belle journée, on est à 460 milles de l’arrivée. C’est la dernière partie, j’ai hâte de pouvoir embrasser ma famille. Les conditions sont plutôt agréables jusqu’aux Sables d’Olonne. Pour les arrivées, vous pouvez demander à Neptune ! Il connaît les ETA (NDLR : estimations des temps d'arrivée) de tout le monde. Je ne veux même pas penser aux ETA (...) Damien (Seguin) me garde bien occupé, je n’ai pas le temps de m’ennuyer. Je suis sans cesse en train d’optimiser chaque réglage (...) J’ai l’impression de faire une nouvelle course Les Açores - Les Sables d’Olonne (...) Je ne pense pas du tout à l’arrivée, je n’en ai pas envie, je pense toujours à l’instant présent". 11:04 - Pourquoi des bonifications sont-elles attribuées à certains skippers ? Rien n'est donc joué dans ce Vendée Globe, et si l'issue de course se décide à quelques heures près, ce qui semble de plus en plus probable, l'ordre de passage sur la ligne d'arrivée des Sables d'Olonnes pourrait être différent du classement final. Trois skippers bénéficieront en effet d'un "bonus" de temps qui leur a été attribué après le sauvetage de Kevin Escoffier, au début du mois de décembre, à l'occasion de laquelle ils s'étaient déroutés (Escoffier avait finalement été secouru par Jean Le Cam) : Boris Herrmann (l'heure d'arrivée sera l'heure à laquelle il termine moins 6 heures)

Yannick Bestaven (moins 10 heures et 15 minutes)

Jean Le Cam (moins 16 heures et 15 minutes) 11:00 - Caraës : "Il n'y aura pas d'ex æquos" Jacques Caraës, le directeur de course a été interrogé hier par France Info au sujet de cette arrivée à suspense. L'occasion pour lui de faire un point sur la situation et de rappeler les règles qui permettront d'établir le classement final : "Il est difficile de dire qui va arriver le premier. Même s'il y a un petit avantage pour Charlie Dalin (Apivia) il ne faut pas oublier qu'il y a encore Louis Burton (Bureau Vallée) et Yannick Bestaven (Maître Coq). Louis Burton peut passer la ligne d'arrivée avec un temps de décalage très faible. Donc le premier n'est pas encore validé en temps réel. Après ces arrivées directes, il y a le temps compensatoire, donné il y a un mois par le jury international. Trois bateaux sont concernés, Jean Le Cam (Yes we Cam !) qui a un bénéfice de 16h15, Yannick Bestaven a 10h15 et Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) qui a 6h (...) Il n'y aura pas d'ex æquos (...) Il y a une règle, elle a été donnée et mise en place il y a un mois avec des temps précis. C'est ça qui fera le verdict de ce classement". 10:24 - Bestaven le plus rapide sur les dernières 24h Yannick Bestaven, qui pourrait s'offrir la victoire sur ce Vendée Globe grâce à son bonus de temps, est aussi le plus rapide de la flotte sur les dernières 24 heures (19,1 nœuds de moyenne) et pilote le bateau qui a parcouru la plus grande distance sur ce même laps de temps (457mils nautiques, soit l'équivalent de 848 km). 09:57 - Damien Seguin regrette les bonifications attribuées par le jury Le skipper du bateau Groupe Apicil suit également de près la lutte pour la victoire finale, à laquelle il ne semble plus pouvoir se mêler et regrettait hier que les bonifications de temps jouent un tel rôle sur l'issue de la course : "Je vois que la tête de flotte est hyper nerveuse, dès qu’il y a une petite variation de vent, ça empanne et ça change de direction. On a l’impression qu’ils ont du mal à se faire confiance sur leurs options. A part Maître CoQ IV (Yannick Bestaven) et LinkedOut (Thomas Ruyant) qui ont, comme moi pris l’option de partir au Nord, qui sont sur un bord obligatoire jusqu’à l’arrivée, les trois autres (Apivia, Bureau Vallée 2 et Seaexplorer - Yacht Club de Monaco) composent un petit peu avec ce qu’ils ont et sautent sur toutes les opportunités. Ça ne doit pas être évident pour eux, la tension nerveuse doit être à son comble. Et il y a évidemment l’ordre d’arrivée aux Sables d’Olonne, mais il y a aussi les bonifications. Je pense que le jury s’est un peu précipité à vouloir donner des bonifications trop rapidement, sans prendre en compte le contexte de course particulier et c’est en train de pourrir l’arrivée de toute la tête de flotte. J’ai un rapport particulier avec les jurys, j’ai toujours considéré, et à juste titre vu mes nombreuses expériences en olympisme, que c’était des personnes qui jugeaient des choses qui n’avaient pas l’habitude de pratiquer eux-mêmes donc forcément les décisions ne sont pas souvent bonnes". 09:45 - Pratt envisage également une victoire de Bestaven mais.. Le skipper Christopher Pratt publié, comme Yoann Richomme, des prévisions d'arrivée sur son compte Twitter. Selon ses modélisations, Yannick Bestaven paraît également le mieux placé pour remporter ce Vendée Globe, mais Charlie Dalin et Boris Herrmann sont encore en course pour la victoire : Nuit un peu lente pour @ApiviaVoile. Le sprint final est lancé… avantage de presque 2 heures pour @YannickBestaven après bonifications… mais attention au dernier Babord de Charlie sur son bon Foil ! @borisherrmann aussi dans le match pour la gagne à qq minutes. ???????? pic.twitter.com/DB2vUhm1XI — Christopher Pratt (@ChrismarSail) January 27, 2021 09:36 - Burton : "C’est vraiment le mental qui joue" Louis Burton a livré ses impressions cette nuit, à moins de 24 heures de l'arrivée : "Je navigue dans de bonnes conditions malgré une réalité qui ne correspond pas tout à fait aux fichiers météo : j’ai 15-16 nœuds de vent sur une mer plate. La brume s’est enfin dissipée et je progresse à vingt nœuds : c’est bien et c’est dynamique ! C’est vraiment le mental qui joue car cela peut se décanter d’une étrave sur la ligne ! Mais j’ai une bonne motivation et ça aide à régler les ‘ficelles’. C’est difficile forcément ce genre d’arrivée. Là, je vais rentrer dans le golfe de Gascogne et je vais prendre mes derniers fichiers météo… 09:28 - Richomme prévoit aussi la victoire de Bestaven Compte tenu de sa position actuelle et du bonus de temps dont il dispose (10 heures et 15 minutes), Yannick Bestaven pourrait donc bien remporter le Vendée Globe même s'il ne franchit pas la ligne d'arrivée en première position. C'est également l'analyse du skipper Yoann Richomme, qui publie ses prévisions sur son compte Twitter : Mise à jour de 09h pic.twitter.com/EXT1bklo9n — Yoann Richomme (@yoannrichomme) January 27, 2021 09:23 - Desjoyeaux évoque les compensations de temps Interrogé aujourd'hui par Ouest-France au sujet de ces bonifications de temps qui pourraient s'avérer décisives pour le classement finale, Michel Desjoyeaux, double vainqueur du Vendée Globe se montre assez partagé : "En termes de suspense, c’est la cerise sur le gâteau… Car ils vont être les trouble-fêtes sur le classement final. LIRE PLUS

Vendée Globe 2020-2021 : les infos utiles

Voici le classement du Vendée Globe et les écarts entre les six premiers ce mercredi 27 janvier 2021, à 12 heures :

Charlie Dalin (Apivia) Louis Burton (Bureau Vallée 2), à 62,94 (miles nautiques) Boris Herrmann (SeaExplorer - Yacht Club de Monaco), à 88,76 nm. Thomas Ruyant (LinkedOut), à 159,89 nm. Yannick Bestaven (Maître Coq IV), à 189,57 nm. Damien Seguin (Groupe Apicil), à 280,05 nm. Le classement complet sur le site officiel

La direction de course propose, chaque jour, un classement à 5h, 9h, 12h, 15h, 18h et 22h. A noter que trois skippers encore en course et qui avaient été impliqués dans l'opération de sauvetage de Kevin Escoffier au début du mois de décembre bénéficieront d'heures de compensation. Il s'agit de Boris Herrmann (l'heure d'arrivée sera l'heure à laquelle il termine moins 6 heures), Yannick Bestaven (moins 10 heures et 15 minutes) et Jean Le Cam (moins 16 heures et 15 minutes).

La direction de course estime que le vainqueur du Vendée Globe et ses deux premiers poursuivants devraient passer la ligne d'arrivée aux Sables d'Olonne ce mercredi 27 janvier 2021, en fin de journée. Le premier bateau est attendu à partir de 19 heures. A noter que l'arrivée aux Sables d'Olonne se fera à huis clos, sans public, en raison des restrictions imposées par la crise du Covid-19.

Le parcours du Vendée Globe correspond à tour du monde d'ouest en est. Le départ est donné de la baie des Sables d'Olonne puis les concurrents descendent l'Océan Atlantique du nord au sud en laissant, à bâbord, le Cap de Bonne Espérance, le Cap Leeuwin, le Cap Horn, et, à tribord, le continent Antarctique. Ensuite, les participants remontent l'Atlantique du sud au nord et l'arrivée est jugée, elle aussi, dans la baie des Sables d'Olonne. Au total, le parcours théorique équivaut à 24 394 miles, ce qui correspond environ à 39 250 kilomètres.

Pour valider leur inscription à cette neuvième éditions du Vendée Globe, les participants devaient déposer un dossier de candidature au plus tard le 1er novembre 2019 puis valider leur qualification, obtenue par les skippers ayant terminé l'une des courses suivantes : le précédent Vendée Globe, la Route du Rhum 2018, la Transat Jacques Vabre 2019, The Transat 2020, New York Vendée 2020. Ils sont finalement 33 à avoir pris le départ de la course le 8 novembre 2020 :

Le Vendée Globe 2020-2021 ne donnera pas lieu à nouveau record de rapidité ? En 2017, Armel Le Cléac'h avait dépassé la marque établie quatre ans plus tôt par François Gabart en remportant l'épreuve en 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes, soit quatre jours de mieux que son compatriote (les skippers de l'édition en cours en sont déjà à 78 jours de course). A noter que les performances des vainqueurs ont été largement améliorées depuis le premier Vendée Globe puisque Titouan Lamazou, qui avait été le premier à remporter "L'Everest des mers", en 1990, avait bouclé la traversée en plus de 109 jours.

Le palmarès du Vendée Globe est dominé par le Français Michel Desjoyeaux, qui a remporté la course à deux reprises, en 2001 et en 2009. Aucun autre marin n'a réussi l'exploit de doubler la mise.