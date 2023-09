La recette pour préparer le smoothie qui vous aidera à faire le plein d'énergie avant votre séance de sport

Vous avez commencé une routine d'exercices et vous souhaitez avoir une journée pleine d'énergie ? Préparez ce délicieux smoothie aux fraises, à l'avoine et à la banane.

Les séances d'entraînement demandent beaucoup d'énergie. C'est pour cette raison que de nombreux entraîneurs recommandent de consommer un smoothie ou une boisson qui vous fournit les nutriments nécessaires avant de commencer votre routine. Ainsi, vous pourrez avoir de meilleures performances lors de vos entraînements, vous aurez un surplus d'énergie et vous vous sentirez moins fatigué.

Pour ne pas vous entraîner l'estomac vide et donner le meilleur de vous-même, nous vous donnons ici la recette pour préparer un délicieux smoothie à la fraise, à l'avoine et à la banane. Les bienfaits de chaque ingrédient sont idéaux pour vous charger d'énergie. L'avoine est l'une des céréales les plus complètes, et en plus de vous rassasier, elle vous donnera beaucoup d'énergie.

D'autre part, la banane est une source de glucides, elle apporte des vitamines, réduit la fatigue et l'épuisement. C'est un fruit riche en glucides, ce qui en fait une excellente option car elle agit comme un stimulant énergétique, parfait avant de faire de l'exercice.

Ingrédients :

1 banane

¼ de tasse de fraises

3-4 cuillères à soupe d'avoine

250 ml de lait demi-écrémé

Cannelle en poudre (facultatif)

Préparation :