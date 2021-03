Tournoi des 6 nations 2021 : la France peut encore l'emporter, le point sur le classement

6 NATIONS 2021. Après sa défaite en Angleterre, le XV de France est toujours en course pour la victoire finale dans ce Tournoi des Six Nations de rugby. Découvrez le classement et le calendrier des prochains matchs.

[Mis à jour le 15 mars 2021 à 10h42] Battue sur le fil en Angleterre, samedi (le résumé du match), l'équipe de France a certes vu s'envoler ses espoirs de Grand Chelem mais peut encore envisager de remporter ce Tournoi des 6 nations 2021 si elle domine le Pays de galles, l'actuel leader du classement, lors de la 5e et dernière journée, et si elle gagne son match en retard face à l'Ecosse. Deux simples succès ne seront toutefois pas suffisants. Pour gagner le Tournoi, les Bleus devront empocher au moins une fois le bonus offensif. La situation idéale consisterait pour les hommes de Fabien Galthié à remporter les deux matches avec le bonus offensif sans concéder le bonus offensif aux Gallois.

Le classement du Tournoi des 6 Nations est établi de la manière suivante : la victoire vaut 4 points, le match nul 2 points et la défaite 0 point. Chacune des six équipes peut également récolter des points de bonus : 1 point de bonus offensif si elle marque au moins quatre essais dans le match, 1 point de bonus défensif si elle perd la rencontre avec sept points d'écart au maximum. Enfin, si l'une des sélection réalise le Grand Chelem, elle se voit octroyer un bonus supplémentaire de 3 points. En cas d'égalité à la fin du tournoi, les équipes sont départagées à la différence de points par match. Le classement après la 4e journée :

Pays de Galles (19 points) Irlande (11 points) France (10 points, un match en retard) Angleterre (10 points) Ecosse (6 points, un match en retard) Italie (0 point)

Le calendrier des matchs du Tournoi des 6 nations est établi sur cinq journées. Chacune des équipes rencontre ses adversaires une seule fois. Pour cette édition 2021, la France se déplace à trois reprises (puisqu'elle avait reçu trois fois l'an passé). Les premiers résultats et le programme des matchs à venir :

1ère journée - Samedi 6 février : Italie - France (10-50), Angleterre - Écosse (6-11). Dimanche 7 février : Pays de Galles - Irlande (21-16).

- Samedi 6 février : Italie - France (10-50), Angleterre - Écosse (6-11). Dimanche 7 février : Pays de Galles - Irlande (21-16). 2ème journée - Samedi 13 février : Angleterre - Italie (41-18), Écosse - Pays de Galles (24-25). Dimanche 14 février : Irlande - France (13-15).

- Samedi 13 février : Angleterre - Italie (41-18), Écosse - Pays de Galles (24-25). Dimanche 14 février : Irlande - France (13-15). 3ème journée - Samedi 27 février : Italie - Irlande : 10-48, Pays de Galles - Angleterre : 40-24. France - Ecosse initialement prévu le dimanche 28 février, a été reporté à une date ultérieure, qui pourrait être le vendredi 26 mars.

- Samedi 27 février : Italie - Irlande : 10-48, Pays de Galles - Angleterre : 40-24. initialement prévu le dimanche 28 février, a été reporté à une date ultérieure, qui pourrait être le vendredi 26 mars. 4ème journée - Samedi 13 mars : Italie - Pays de Galles : 7-48, Angleterre - France : 23-20). Dimanche 14 mars : Écosse - Irlande 24-27.

- Samedi 13 mars : Italie - Pays de Galles : 7-48, Angleterre - France : 23-20). Dimanche 14 mars : Écosse - Irlande 24-27. 5ème journée - Samedi 20 mars : Écosse - Italie (15h15), Irlande - Angleterre (17h45), France vs Pays de Galles (21h).

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

En France, les matchs de ce Tournoi des 6 nations 2021, seront retransmis sur France TV. La paire composée de Matthieu Lartot et Dimitri Yachvili, accompagnée de Cécile Grès pour les interviews en bord de terrain, sera aux commentaires pour neuf rencontres de la compétition, dont toutes celles des Bleus, programmées sur France 2. Pour les autres matchs, la diffusion est également accessible sur les antennes de France TV, avec au micro le tandem Laurent Bellet - Jérôme Cazalbou.