Top 14 : Clermont l'emporte face à Bordeaux, le classement

TOP 14.Deux matchs en retard de Top 14 avaient lieu ce week-end. Montpellier a battu samedi Toulon (18-16) à domicile alors que dimanche, Bordeaux-Bègles a perdu à Clermont (29-26).

Reportées à cause du Covid, les affiches Montpellier-Toulon et Clermont - Bordeaux-Bègles ont eu lieu ce week-end. Malgré le retour à la compétition de Charles Ollivon, les Toulonnais se sont inclinés à Montpellier au terme d'un match serré (18-16). Grâce à ce succès, les hommes de Philippe Saint-André occupent la première place du championnat au profit de Bordeaux-Bègles qui a perdu ce dimanche 13 mars à Clermont (29-26). Les joueurs de Christophe Urios ont souffert en mêlée et les Clermontois en ont profité à chaque opportunité pour affaiblir leurs adversaires du soir, obtenir de nouvelles pénalités et filer vers une victoire importante qui leur permet de revenir à hauteur du Stade Toulousain, 7e avec 48 points, et à deux points de la Rochelle, 6e.

Jeudi dernier, l'emblématique joueur de Montpellier Fulgence Ouedraogo a annoncé sa fin de carrière au terme de cette saison.

1/4

Une page se tourne

Après toute une vie passée sur les terrains de rugby il est temps pour moi de me diriger vers dautres horizons

Je suis très fier davoir porté les couleurs du @MHR_officiel durant toute ma carrière, un club, une famille avec qui jai grandi pic.twitter.com/2ct0KTUQdQ — Fulgence Ouedraogo (@FufuOuedraogo) March 10, 2022

International français à 39 reprises, le troisième-ligne du MHR n'a connu qu'un club dans sa carrière où il a remporté à deux reprises le Challenge Européen (2016 et 2021).

Quel est le classement du Top 14 ?

Quel est le calendrier du Top 14 ?

Voici l'ensemble du calendrier du championnat de France de rugby et des prochaines phases finales.

Quel est le programme des journées de Top 14 ?

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

Quelles sont les équipes du Top 14 ?

Comme l'indique le nom du championnat de France de rugby, 14 clubs sont dans l'élite, voici la liste des clubs :