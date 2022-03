Top 14 : deux matchs en retard de la 15e journée ce week-end, le programme

TOP 14. Reportés pour cause de Covid, deux rencontres de la 15e journée vont avoir lieu ce week-end : Toulon - La Rochelle et Toulouse - Montpellier.

Reportées à cause du Covid, les affiches Toulon - La Rochelle et Toulouse - Montpellier ont lieu ce week-end. C'est le dernier match en retard du RCT après avoir affronté l'UBB et Montpellier. Face à La Rochelle, 6e au classement, les joueurs de Franck Azéma seraient bien inspirés de l'emporter à domicile. Un succès qui leur permettrait d'avoir un matelas de points confortable sur Perpignan, premier relégable. Mais les Rochelais qui visent le top 6 en fin de saison ont l'occasion de frapper fort s'ils viennent s'imposer au Stade Mayol. Après trois succès consécutifs, ils peuvent revenir à hauteur du podium en cas de victoire.

Champion en titre, le Stade Toulousain a du mal cette saison. La perte temporaire de ses internationaux influencent grandement les résultats des Toulousains qui sont 7e du classement, à deux points de La Rochelle. Toujours sans ses internationaux, Toulouse va recevoir Montpellier, leader du championnat qui est en pleine forme en ce moment. Les joueurs de Philippe Saint-André qui restent favoris de cette rencontre ont l'occasion d'écarter un sérieux prétendant au bouclier de Brennus en fin de saison.

