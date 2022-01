Top 14 : le programme de la 16e journée et le classement

TOP 14. Place à la 16e journée du Top 14 de rugby avec plusieurs belles affiches au programme. Retrouvez tous les matchs et le classement.

La 16e journée de Top 14 se dispute ce week-end avant le début du Tournoi des VI Nations le week-end su 6 février avec notamment un certain France - Italie. Au programme de la journée, le leader Bordeaux Bègles qui reçoit Castres samedi 29 janvier, le choc entre Toulouse et le Racing Métro à 21h toujours samedi et enfin le Stade Français qui accueille Toulon dimanche 30 janvier pour clore cette 16e journée.

Quel est le classement du Top 14 ?

Quel est le calendrier du Top 14 ?

Voici l'ensemble du calendrier du championnat de France de rugby et des prochaines phases finales.

Quel est le programme des journées de Top 14 ?

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

Quelles sont les équipes du Top 14 ?

Comme l'indique le nom du championnat de France de rugby, 14 clubs sont dans l'élite, voici la liste des clubs :