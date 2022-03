Top 14 : Toulouse de retour dans le Top 6, les résultats

TOP 14. Après sa large victoire dimanche 20 mars contre Montpellier (35-10), le Stade Toulousain remonte au classement. Dans l'autre rencontre en retard disputée ce week-end, Toulon l'a emporté (41-11) samedi 19 face à La Rochelle.

Il n'y avait pas que le XV de France au programme ce week-end. Reportées à cause du Covid, deux rencontres du TOP 14 avaient lieu ce week-end. Sans ses internationaux, le Stade Toulousain pouvait remonter au classement et intégrer le top 6 du championnat. Chose faite pour les joueurs d'Ugo Mola, qui face au leader Montpellier, se sont largement imposés (35-10) dimanche 20 mars. Maxime Médard et ses coéquipiers sont passés à la vitesse supérieure en deuxième mi-temps où ils ont inscrit quatre essais. Avec ce succès, Toulouse dépasse le Racing 92 et La Rochelle au classement.

Les Rochelais qui se sont lourdement inclinés samedi 19 à Toulon (41-11). Les joueurs de Franck Azéma, sous l'impulsion de Cheslin Kolbe, auteur d'un doublé se donnent de l'air en Top 14. Les Toulonnais sont 10e du classement alors que leurs adversaires, La Rochelle avait l'occasion de confronter sa place dans le Top 6 en décrochant un quatrième succès d'affilée en championnat.

Quel est le classement du Top 14 ?

Quel est le calendrier du Top 14 ?

Voici l'ensemble du calendrier du championnat de France de rugby et des prochaines phases finales.

Quel est le programme des journées de Top 14 ?

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

Quelles sont les équipes du Top 14 ?

Comme l'indique le nom du championnat de France de rugby, 14 clubs sont dans l'élite, voici la liste des clubs :