Top 14 : Toulouse fait tomber Montpellier, le classement

TOP 14. Dans le choc de la 4e journée du Top 14, le Stade Toulousain s'est imposé face à Montpellier et conserve la tête du classement.

Malgré une équipe un peu remaniée, le Stade Toulousain a frappé un grand coup en clôture de la 4e journée du championnat de France du Top 14 sur la pelouse du champion de France en titre Montpellier en s'imposant sur le score de 19-17. Une défaite avec de l'amertume pour Philippe Saint André, manager des Héraultais. "On a manqué de beaucoup trop de précision, de justesse technique, on a perdu trop de ballons en conquête. Il y a beaucoup d'amertume ce soir (dimanche soir) avec ce stade plein et cette belle ambiance et après un match de haut niveau surtout en première période. Mais quand on oublie des essais tous faits et qu'on rate six points au pied. On a perdu trop de points en route. Je ne dirais pas qu'on a été fébriles car on s'est créé des opportunités mais on n'a pas été assez précis sur le dernier geste. On a aussi perdu beaucoup de ballons au contact, ce qui peut se payer cher contre Toulouse."

Dans le reste de cette journée, La Rochelle, le champion d'Europe en titre, s'est imposée face au Racing 92 et tient le rythme du Stade Toulousain en tête du Top 14. "C'est une victoire au forceps. À la mi-temps, on leur a dit qu'on n'avait que 9 points de retard, ce n'était pas insurmontable. On est attendus par toutes les équipes, on a été sous pression contre Clermont la semaine dernière et en première période aujourd'hui (samedi), et on n'arrivait pas à l'inverser" a expliqué l'entraîneur des 3/4 Sébastien Boboul. Notons également le carton de Clermont face à Lyon ou encore la victoire de Toulon sur la pelouse de Pau.

Quel est le classement du Top 14 ?

Voici le classement à jour du Top 14 pour la saison 2022-2023. Le classement est mis à jour à la fin de chaque rencontre :

Quel est le calendrier du Top 14 ?

Télécharger le calendrier du Top 14 2022-2023 en PDF

Voici l'ensemble du calendrier du championnat de France de rugby et des prochaines phases finales. Vous pouvez zoomer sur les images ci-dessous pour voir le détail et également le télécharger ci-dessus :

Quel est le programme des journées de Top 14 ?

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

Quelles sont les équipes du Top 14 ?

Comme l'indique le nom du championnat de France de rugby, 14 clubs sont dans l'élite, voici la liste des clubs :