Top 14 : Toulouse veut sa revanche contre Lyon, le programme de la 21e journée

TOP 14. Après avoir concédé sa première défaite de la saison à Lyon, le Stade Toulousain reçoit en clôture de la 21e journée le LOU. Le programme de cette 21e journée de Top 14.

Il reste six journées de Top 14 avant le début des phases finales. Comme chaque saison, le championnat est serré et les places pour figurer dans le top 6 sont chères. Au programme de cette 21e journée, de belles affiches dont Toulouse - Lyon. En octobre dernier, le Stade Toulousain avait concédé son premier revers de la saison en Top 14. Mais Ugo Mola va pouvoir compter sur le retour de ses internationaux pour cette rencontre face à un concurrent direct. Toulouse, 5e au classement compte bien prendre sa revanche face au LOU, 3e du Top 14. Une victoire des champions de France en titre leur permettrait de passer devant leurs adversaires du soir et de prendre une grande option pour la qualification.

Dans l'autre choc de cette 21e journée, la Rochelle, 7e du Top 14 reçoit ce samedi 26 mars le Racing 92, 6e. À l'aller, les Franciliens l'avaient emporté 23-10 en septembre. Un succès chez les Rochelais leur permettrait de prendre encore plus d'avance au classement sur leurs adversaires du soir et d'être plus sereins pour la suite de la saison, à six journées des phases finales, objectif affiché des deux clubs.

Les autres rencontres de cette 21e journée de TOP 14 : Toulon - Clermont, Pau - Perpignan, Brive - Castres, Montpellier - Biarritz, Stade Français - Bordeaux-Bègles.

Quel est le classement du Top 14 ?

Quel est le calendrier du Top 14 ?

Voici l'ensemble du calendrier du championnat de France de rugby et des prochaines phases finales.

Quel est le programme des journées de Top 14 ?

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

Quelles sont les équipes du Top 14 ?

Comme l'indique le nom du championnat de France de rugby, 14 clubs sont dans l'élite, voici la liste des clubs :