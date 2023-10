Comme Penaud, le numéro 22 français y va de son doublé dans ce France - Italie et punit une nouvelle fois les Italiens.

L'ambiance est au niveau des Bleus dans ce France - Italie ! Les supporteurs enchainent les chants et profitent de ce magnifique spectacle.

22:29 - Jaminet imite Ramos

Le remplaçant du buteur français ne faillit pas sur ses coups de pied non plus et transforme l'essai de Moefana. Ça fait 52-0 ! Quelle démonstration des Bleus dans ce France - Italie.