Liste Galthié : Alldritt capitaine, le groupe avec plusieurs surprises

Fabien Galthié a dévoilé sa première liste post Coupe du monde avec plusieurs petits nouveaux.

On avait quitté les Bleus il y a quelques mois sur une défaite en quart de finale de la Coupe du monde de rugby face à l'Afrique du Sud. Trois mois plus tard, le XV de France est de retour pour le tournoi des 6 Nations 2024. Pour leur retour à la compétition, les Bleus affronteront l'Irlande le 2 février prochain au Stade Vélodrome de Marseille. Un choc qui se fera notamment sans Antoine Dupont puisque le capitaine du XV de France a décidé de mettre de côté la sélection pour pouvoir participer aux JO de Paris 2024 avec l'équipe de rugby à 7.

Plusieurs petits nouveaux intègrent le groupe pour le coup d'envoi de ce 6 Nations. Emmanuel Meafou (25 ans), naturalisé français le 9 novembre dernier est bien présent dans la liste et prendra certainement la place de Thibaud Flament. Le numéro 9 du Racing 92 Nolann Le Garrec, sera la doublure de Maxime Lucu et sera accompagné de son coéquipier au Racing, le demi d'ouverture Antoine Gibert. Deux autres petits nouveaux ont été retenus avec le deuxième ligne Matthias Halagahu (Toulon) et

le troisième Esteban Abadie (Brive).

Notons également que Fabien Galthié a décidé de nommer Grégory Alldritt comme nouveau capitaine du XV de France à la place de Charles Ollivon.