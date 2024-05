Stade Toulousain - Stade Français : Mola fait un choix osé

En clôture de la 23e journée de Top 14, ce dimanche 12 mai, Paris, leader du championnat, se déplace à Toulouse, son dauphin au classement. Un choc en perspective.

La course à l'étoile est, pour l'heure, fermée et le quotidien du Top 14 est de retour. Vainqueur des Harlequins et qualifié pour la finale de la Champions Cup, le Stade Toulousain doit basculer vers ce rendez-vous face au Stade Français Paris. Un choc entre le leader du championnat et son second.

En pleine défense de son titre de champion de France, Toulouse, via son entraîneur Ugo Mola, a pourtant décidé de remanier son effectif en vue de la finale continentale face au Leinster, le 25 mai prochain, à Londres. Ainsi, dans le but de générer de la fraîcheur, des éléments ont été exemptés de ce match (Costes) et d'autres commenceront sur le banc à l'instar des internationaux Dupont, Cros, Mauvaka ou encore Meafou.

En face, le Stade Français Paris se déplace dans la ville rose sans aucun complexe. Les équipiers de Sekou Macalou sont quasiment assurés de participer à la phase finale grâce à un superbe bilan à l'extérieur (24 points récoltés au fil notamment de six succès). Ils viennent avec l'objectif de s'étalonner face à l'une des meilleures cylindrées du championnat.

Dans le cadre de cette 23e journée de championnat, le Top 14 offre un choc Stade Toulousain - Stade Français Paris. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h05.

Comme c’est le cas pour toutes les rencontres du Top 14, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Stade Toulousain - Stade Français Paris. Canal + est le diffuseur du Classico.

Pour suivre Stade Toulousain - Stade Français Paris en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de rejoindre Canal +.

Le XV de départ de Toulouse : 15. Ramos ; 14. Capuozzo, 13. Barassu, 12. Ahki, 11. Lebel ; 10. Mallia, 9. Graou ; 7. Castro-Ferreira, 8. Roumat, 6. Willis ; 5. Flament, 4. Arnold ; 3. Aldegheri, 2. Marchand (cap.), 1. Baille.

Le XV de départ de Paris : 15. Hamdaoui ; 14. Dakuwaqa, 13. Marchant, 12. Boudehent, 11. Etien ; 10. Segonds, 9. Weber ; 7. Briatte, 8. Habel-Kuffner, 6. Chapuis ; 5. Pesenti, 4. Gabrillagues ; 3. Ndiaye, 2. Peyresblanques, 1. Castets.