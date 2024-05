Montpellier - Toulouse : privée de ses stars, une équipe toulousaine chamboulée

Une semaine avant la finale de Champions Cup face au Leinster, Ugo Mola a laissé ses stars au repos. Lors de la 24e journée de Top 14, le Stade Toulousain affrontera Montpellier avec une équipe totalement remaniée.

Ce samedi après-midi, le Stade Toulousain se déplace chez l'une des équipes concernées par la lutte pour le maintien, Montpellier. Déjà qualifié pour les phases finales du Top 14, Toulouse ira avec un XV remanié, à une semaine de la finale de Champions Cup face au Leinster.

L'heure ou jamais pour le MHR

13e du Top 14 avec sept points de retard sur Lyon, premier non-relégable, Montpellier est condamné à créer l'exploit ce samedi après-midi à domicile contre l'ogre toulousain pour éviter le barrage en fin de saison. Pour l'emporter, Patrice Collazo sera privé de Louis Carbonel, forfait en raison d'une commotion cérébrale subie la semaine passée face à Castres (défaite 27-26). Habituel n°9, Léo Coly composera la charnière avec le champion du monde sud-africain Cobus Reinach. En conférence de presse, l'entraîneur du MHR est revenu sur la courte défaite à Castres (27-26), laissant filer de précieux points dans la course au maintien : "Le money time, c'est le reflet d'une saison. Quand vous avez manqué de maîtrise toute la saison, vous ne pouvez pas arriver et dire qu'on essaie de maîtriser le plus de choses possibles. Mais on le voit aussi que dès qu'on ne maîtrise pas un truc, on se met tout de suite en difficulté et on le paie le cash. C'est l'inverse de Toulouse qui a maîtrisé sa saison et qui arrive. C'est la différence entre une équipe qui est première et une équipe qui est avant-dernière".

Si le maintien en Top 14 est mathématiquement encore possible, le champion du monde U20 Leni Nouchi est conscient que Montpellier devra batailler : "C'est vrai qu'on a un pied dans le barrage, on ne peut pas le nier. Maintenant, on a des joueurs de classe mondiale dans l'équipe qui ont déjà joué des matchs sous pression beaucoup plus qu'en ce moment, donc il faut se servir d'eux aussi, essayer d'apprendre d'eux et de suivre le groupe, suivre les leaders qu'il y a dans cette équipe, les plus anciens, pour relever la pente et continuer à avancer malgré les mauvais résultats".

La tête au Leinster

Dans sa quête d'une sixième étoile en Champions Cup, Ugo Mola a préféré se passer de ses meilleurs éléments pour cette affiche de Top 14 à Montpellier, à une semaine d'un choc face à l'armada irlandaise du Leinster. Déjà qualifié pour les phases finales du championnat, Toulouse peut se permettre d'avoir le droit à un match joker à trois journées de la fin de la saison régulière. En effet, Ange Capuozzo et ses coéquipiers sont premiers avec sept points d'avance sur le 3e. Malgré ce manque d'enjeu côté toulousain, les joueurs titulaires auront à coeur de bien figurer comme l'a annoncé Arthur Retière en conférence de presse : "On l'a préparé comme tous les matchs. C'est important pour nous de gagner à l'extérieur et de rester premiers. On l'a préparé aussi bien que les autres matchs. C'est une équipe qui va jouer de partout avec son public. Ce sera à nous de les contrer, de faire le meilleur match possible pour espérer gagner".

Entraîneur de la défense, Laurent Thuery veut un engagement à 100% des joueurs présents : "Il faudra jouer notre rugby mais il faudra répondre à l'intensité montpelliéraine. On connaît la force de leurs avants. Ils ont des bons porteurs de ballon, notamment au centre. Il faudra répondre à ça pour exister. Ce n'est pas facile à gérer avec une semaine comme la notre mais à nous de montrer du sérieux".

À quelle heure débute Montpellier - Toulouse ?

Le coup d'envoi du match de la 24e journée de Top 14 opposant Montpellier à Toulouse est prévu samedi 18 mai à 15h00 au GGL Stadium de Montpellier (France). Adrien Marbot sera l'arbitre de la rencontre.

Sur quelle chaîne regarder Montpellier - Toulouse ?

Détenteur des droits TV du Top 14, Canal+ diffusera l'affiche entre les Montpelliérains et les Toulousains.

Comment suivre Montpellier - Toulouse en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre de la 24e journée de Top 14 entre le MHR et les Toulousains sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions de Montpellier - Toulouse ?

Montpellier : 15. Tisseron; 14. Ngandebe, 13. Cadot, 12. Serfontein, 11. Bridge; 10. Coly, 9. Reinach; 7. Tauleigne, 8. Simmonds, 6. Nouchi; 5. Chalureau, 4. Verhaeghe; 3. Japaridze, 2. Tolofua, 1. Erdocio.

Toulouse : 15. Capuozzo; 14. Retière, 13. Delibes, 12. Barassi, 11. Bituniyata; 10. Delpy, 9. Germain; 7. Brennan, 8. T. Ntamack, 6. Castro-Ferreira; 5. Fa'asalele (cap), 4. Vergé; 3. Merkler, 2. Cramont, 1. Trauth.

