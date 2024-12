Ulster - Bordeaux Bègles : Jalibert, une absence qui pose question

L'Union Bordeaux Bègles se déplace ce samedi en Irlande pour défier Ulster lors de la 2ème journée de Champions Cup. Une rencontre que ne disputera pas le maître à jouer de l'UBB, Matthieu Jalibert.

Porté par un Bielle-Barrey étincelant, l'UBB a entamé dimanche dernier son parcours en Champions Cup de la meilleure des manières en battant Leicester (42-28). Un succès inaugural qui devrait conforter Yannick Bru dans ses idées et hausser la confiance de ses troupes avant un déplacement ce samedi en Irlande pour défier Ulster. Mais l'absence dans le groupe de son demi d'ouverture Matthieu Jalibert pose beaucoup d'interrogations notamment suite à l'épisode récent avec l'équipe de France où l'international avait déjà émis le souhait de quitter la sélection si sa place de titulaire n'est pas assurée. Certes, le contexte actuel est différent et Jalibert, pièce maîtresse de quinze de l'UBB, ne revendique rien sportivement auprès de son manager. Mais cette absence qui s'explique par quelques jours de congés sur la Côte d'Azur depuis mardi, qu'il n'a pas hésité à partager sur la toile, ne sont pas du goût de certains supporteurs.

Sans Jalibert et Buros

Pour Yannick Bru, les jours de repos de Jalibert sont justifiés puisque l'ouvreur qui compte dix présences sur les feuilles de match pour neuf titularisations n'a maqué que le déplacement face à Clermont depuis le début de saison, en raison de sa présence auprès de la sélection pour défier le Japon. Si Bielle-Barrey très sollicité aussi depuis quelques mois n'a pas eu le même privilège, l'arrière Romain Buros, sera lui aussi absent face à Ulster ce samedi pour des raisons médicales. Bléssé à une cuisse lors du rassemblement international, il bénéficiera d'une plus longue plage de récupération avant de retrouver l'effectif de l'UBB dans une semaine pour les joutes du Top 14.

C'est donc sans Jalibert et Buros que Bordeaux-Bègles ira défier une équipe d'Ulster revancharde, après la large défaite face à Toulouse dimanche (21-61). Mais les partenaires de Damian Penaud restent largement favoris contre une formation nord-irlandaise qui n'est que l'ombre de l'équipe qui a remporté la compétition en 1999. Actuellement 10ème de l'Union Rugby Championship, l'équipe d'Ultser encaisse en moyenne 31 points par match et peine à se montrer régulière plombée par une fragilité défensive et un manque criant de combativité et d'automatismes entre la basse avant et arrière. Les hommes de Richie Murphy espèrent néanmoins faire mieux que la saison passée dans cette compétition où ils n'ont remporté qu'une seule rencontre.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre Ulster et Bordeaux-Bègles qui sera dirigée par l'arbitre Italien Gianluca Gnecchi aura lieu ce samedi à 16h15 au Kingspan Stadium.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Ulster - Bordeaux Bègles ?

Cette rencontre de la Champions Cup sera diffusée conjointement par France 2 et Bein Sport 1.

Quelle diffusion streaming pour ce match?

Pour visionner le match en streaming, vous pouvez se connecter sur la plateforme Bein Connect ou sur la plateforme France TV (gratuitement).

Les compositions de départ

Le XV de départ d'Ulster : 15. Mike Lowry ; 14. Werner Kok, 13. Jude Postlethwaite, 12. Stuart McCloskey, 11. Zac Ward ; 10. Aidan Morgan, 9. Nathan Doak, 7. Nick Timoney, 8. Dave McCann, 6. Cormac Izuchukwu ; 5. Kieran Treadwell, 4. Iain Henderson (cap) ; 3. Tom O'Toole, 2. Rob Herring, 1. Eric O'Sullivan.



Le XV de départ de Bordeaux-Bègles : 15. Louis Bielle-Biarrey ; 14. Damian Penaud, 13. Nicolas Depoortere, 12. Yoram Moefana, 11. Arthur Retiere ; 10. Joey Carbery, 9. Maxime Lucu ; 7. Lachie Swinton, 8. Tevita Tatafu, 6. Marko Gazzotti ; 5. Jonny Gray, 4. Guido Petti ; 3. Carlü Sadie, 2. Romain Latterrade, 1. Jefferson Poirot (cap)

Les différentes côtes

Bordeaux-Bègles reste largement favori pour cette rencontre de la 2ème journée de la Champions Cup face à Ulster

